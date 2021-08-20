Академик НАН РА, тюрколог Рубен Сафрастян не видит сегодня реальной возможности для нормализации армяно-турецких отношений. В беседе с «Арменпресс», касаясь перспектив нормализации армяно-турецких отношений и комментария к пункту об армяно-турецких отношениях во внешнеполитическом разделе пятилетней программы нового правительства, Сафрастян отметил, что позиции обеих сторон не изменились за 30 лет – Армения выступает за установление дипломатических отношений без предварительных условий, а Турция по-прежнему настаивает на своих предварительных условиях.



По мнению тюрколога, у Турции нет серьезного желания нормализовать отношения с Арменией, во-первых, потому что это не принесет экономической и политической выгоды, а во-вторых, Турция надеется вынудить ослабленную войной Армению пойти на уступки в вопросе Арцаха, на которых она 30 лет настаивает, в вопросе признания Геноцида армян и территориальных вопросах. Однако Рубен Сафрастян убежден, что Армения не будет поддаваться этому давлению, что она не пойдет на уступки, как не делала до сих пор.



18 августа был опубликован бюджет правительства РА на 2021-2026 годы. В программе, в разделе «Внешняя политика» также есть подпункт, посвященный армяно-турецким отношениям. Из программы видно, что правительство Армении остается на той же позиции по этому вопросу: Армения готова нормализовать отношения с Турцией без предварительных условий. Хотя, конечно, в подпункте, посвященном армяно-турецким отношениям, указывается на открытое участие Турции в 2020 году в 44-дневной войне, что, вместе с отсутствием дипломатических отношений и закрытием границ отрицательно сказалось на мире и устойчивом развитии в регионе.



– Господин Сафрастян, по сути, как и прежде, сегодня официальная позиция Армении по армяно-турецким отношениям остается прежней: мы готовы к нормализации отношений без предусловий. Как вы оцениваете эту позицию с учетом значительных изменений, произошедших в регионе за последний год?



– Да вы правы. Фактически, с самого первого дня своего существования новая независимая Армения взяла курс на нормализацию отношений с Турцией без предварительных условий, и в то же время Турция с самого начала выдвинула предпосылки для нормализации отношений с Арменией. Эти предварительные условия очень хорошо известны, их три, повторять их не следует.



И второе обстоятельство. Следует отметить, что в течение последних 30 лет, когда Армения заявляла о своем согласии без предварительных условий, Турция выдвигала предварительные условия, однако отношения так и не были установлены. Отсюда следует, что Турция не хотела нормализовать отношения с Арменией. Во всяком случае, серьезного желания не было. И такой подход Турции, по сути, продолжается. Другими словами, обе страны продолжают свои старые подходы.



И ситуация кардинально изменилась после войны. Участие Турции в этой войне, как указано в программе правительства, кардинально изменило ситуацию не только в сфере армяно-турецких отношений, но и в регионе в целом. И если раньше Турция проводила политику принуждения по отношению к Армении, то теперь она уже проводит откровенно враждебную политику, стремясь использовать Азербайджан для усиления давления на Армению, для достижения требуемых Арменией уступок. Так что в нынешних условиях я не вижу реальной возможности для нормализации армяно-турецких отношений.



– Конечно, эксперты и мы помним, какими были эти три предусловия Турции, но для читателей давайте вспомним их еще один раз.



– Он был сформулирован таким образом, что в первую очередь Армения должна подтвердить на высшем уровне свою верность Карскому договору (1921 г.). Второе предусловие касалось Арцахского вопроса, чтобы Армения отказалась признать право армян Арцаха на самоопределение, помощь Республике Арцах, иметь с ней союзнические отношения и так далее. В-третьих, Турция требует, чтобы Армения отказалась от политики международного признания Геноцида армян.



– До 2020 г. турки выдвигали вопрос Нагорного Карабаха в качестве основного предварительного условия, чтобы его можно было разрешить так, как это было бы желательно для Азербайджана. К сожалению, после 44-дневной войны они очень близко подошли к этой цели, в том числе благодаря многогранным усилиям Турции и ее всесторонней помощи Азербайджану. Что они должны сказать сейчас? И что сейчас мешает Армении и Турции в целом урегулировать отношения?

– Вы знаете, конечно, Азербайджан и Турции не удалось решить арцахский вопрос, как они мечтали. Российские миротворцы фактически сорвали там эти планы. Потому арцахский вопрос остается предварительным условием.



Но что мешает? Вы задаете очень важный вопрос. Как я уже сказал, мешает нежелание Турции нормализовать отношения с Арменией, потому что турки думают, что нормализация отношений с Арменией им ничего не даст. В экономическом отношении Армения не является большим рынком. Политически они не видят в этом никаких позитивных изменений.



С другой стороны, Турция имеет геополитические соображения, а именно: у Армении нет выхода к морю, а следовательно, они думают, что Армения пойдет ради этого на уступки, но Армения пока на уступки не пошла, я уверен, что не пойдет.



Кроме того, мы должны попытаться понять, какие программы есть в Турции, связанные с Арменией. Я думаю, что их планы в отношении Армении изменились после войны, потому что с их помощью Азербайджан выиграл, они думают, что могут добиться от Армении больше уступок, чем получили до сих пор. Поэтому давление усиливается, увеличивается число военных учений, усиливаются политические заявления и т. д. Другими словами, они думают, что именно на данном этапе нормализация отношений с Арменией им ничего не даст, поэтому они не хотят нормализовать отношения. И заявления того или иного лидера Турции я воспринимаю как проявление традиционной турецкой политики.



– Не хотят, потому что думают, что могут получить желаемое силой.



– Да, они думают, что Армения проиграла войну, теперь, если они увеличат давление, они получат от Армении новые уступки.



– В этом контексте одним из наиболее обсуждаемых вопросов является программа пантюркизма, в которую, кстати, несколько лет назад многие в Армении не верили, но теперь, когда ситуация кардинально изменилась, ее опасность стала очевидна. Можно ли сказать, что сегодня это главная цель Турции и Азербайджана?



– Да, если мы углубимся в турецкую политику, то мы должны спросить себя, какие цели Турция ставит не только для Армении, но и в регионе. И, конечно же, мы должны здесь подчеркнуть, что идеология пантюркизма сейчас стала очень важным направлением внешней политики Турции. Это было выражено, например, в так называемой «Шушинской декларации». В документе, подписанном Алиевым и Эрдоганом, был пункт, согласно которому Турция и Азербайджан должны быть более глубоко интегрированы. И я описываю это как начало процесса, который приведет к возникновению турецко-азербайджанского федеративного государства, такого как Россия и Беларусь. Но был пункт о пантюркистской ориентации, очень четко выраженный. И можно сделать вывод, что, по сути, Турция рассматривает свою интеграцию с Азербайджаном как первый шаг в реализации пантюркских программ. Это открывает дорогу другим странам к интеграции с Турцией и Азербайджаном. В этом направлении ведется серьезная работа, особенно в области военного сотрудничества. Турция активно продает свое оружие тюркоязычным странам, и теперь можно сказать, что Турция сделала пантюркизм одним из важных направлений своей внешней политики. Конечно, неоосманизм и исламизм остаются. Все три направления есть во внешней политике Турции, но сейчас, на мой взгляд, больше предпочтение отдается реализации пантюркских программ.



– Другими словами, времена меняются, но в турецкой повестке дня остаются эти несколько основных направлений, как паносманизм, панисламизм, пантюркизм?



– Конечно, они сохраняются, просто время от времени одно из них активизируется, другие менее задействованы. Сейчас, я думаю, период большей активности пантюркизма.



– В последние дни Алиев особо выделялся разнузданными и неприемлемыми заявлениями, достигнув того, что даже дает собственные названия армянским населенным пунктам. Какое отношение имеют заявления Алиева относительно Сюника к этим пантюркистским программам?

– Конечно, все мы прекрасно понимаем, что Сюник имеет ключевое значение для пантюркистов, потому что Сюник дает возможность установить прямой контакт между Турцией и Азербайджаном. Поэтому много лет назад я говорил, что Сюник является главной мишенью агрессивных устремлений Турции и Азербайджана. Во-вторых, в отличие от некоторых комментаторов, я серьезно отношусь к заявлениям Алиева в том смысле, что хотя они кажутся бессмысленными, но на самом деле, по их расчетам, они готовят почву и должны служить оправданием для дальнейших агрессивных действий Турции и Азербайджана. Итак, эти утверждения также служат своей цели.



– В тексте трехстороннего заявления от 9 ноября упоминается возобновление экономических связей между регионом и установление сообщения «Нахичеван-Азербайджан». Армения заявляет о своей поддержке восстановления региональных коммуникаций, а Азербайджан настойчиво говорит о так называемом «Зангезурском коридоре». В чем разница между «восстановлением транспортного сообщения» и «коридором», придуманном Азербайджаном?



– Они стремятся приобрести так называемый «коридор», который не упоминается в соглашении, чтобы взять под контроль часть суверенной территории Армении, построить железные и автомобильные дороги, выведя эту территорию из-под суверенитета Армении. Это их цель. Но в заявлении от 9 ноября этого нет. Поэтому я не думаю, что они могут использовать это давление для достижения своей цели.



– После войны лидеры и Армении, и Турции говорили о двусторонних отношениях. Никол Пашинян заявил в апреле, что для установления прочного мира в регионе Турция должна отказаться от враждебной политики по отношению к Армении, а через несколько дней после 24 апреля Эрдоган объявил, что Турция хочет установить отношения с Арменией на основе принципа добрососедства, в ответ на что министр ИД Армении сказал, что армянская сторона получила это «послание», но ожидает не только слов, но и практических шагов со стороны Турциии. Что можно предсказать об этих отношениях?



– Да, Турция использует традиционную дипломатию, она говорит одно, а делает другое. Поэтому, чтобы доказать, что это честно (хотя как Турция может быть честной?), со стороны Турции должны быть конкретные шаги. На протяжении 30 лет мы видели, что Турция, как я уже сказал, проводила политику принуждения и давления на Армению, а в последнее время она стала более враждебной по отношению к Армении. Необходимы конкретные шаги, чтобы убедить Армению в том, что Турция изменила свою политику. Но я не вижу никаких конкретных шагов, поэтому я попытался объяснить, что, основываясь на результатах исследования по Турции, я не верю, что Турция действительно хочет нормализовать отношения с Арменией. Напротив, она пытается и дальше оказывать давление на Армению для достижения своих целей.



Интервью провел Арам Саркисян / Armenpress /