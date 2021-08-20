Создание нормативной базы общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС – одна из ключевых составляющих развития интеграционного союза. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в своем выступлении на заседании Евразийского межправительственного совета.

«Мы убеждены, что одной из ключевых составляющих эффективного развития Союза является последовательная, прозрачная работа, направленная на создание нормативной базы общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов. Эффективное использование энергетического потенциала может стать ответом на многие вызовы, способствуя укреплению энергетической безопасности и устойчивому развитию экономик наших стран», – сказал Пашинян.

По его словам, Армения удовлетворена значительной работой, проделанной Евразийской экономической комиссией, уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС по развитию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. «Надеемся на продолжение конструктивной работы, основанной на взаимопонимании и интересах всех стран-членов ЕАЭС», – отметил премьер-министр РА.