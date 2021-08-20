Министерство обороны Армении объявляет о начале ежеквартальных сборов с 25 августа. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Минобороны.

С 25 августа по 25 ноября 2021 года объявлены трехмесячные учебно-тренировочные сборы для рядовых, унтер-офицеров и личного состава запаса первой группы резервистов. При необходимости участники сборов будут привлечены к воинской службе.

Всего на военную подготовку для обеспечения тренировочных лагерей в течение трех месяцев будет задействовано до 110 автомобилей.

Граждане будут считаться военнослужащими в течение всего периода участия в сборах, будут пользоваться всеми льготами и социальными льготами, предусмотренными для военнослужащих, их гражданская работа будет сохранена, а также им будет выплачиваться оплата за каждый месяц сборов. Участие в сборах будет засчитываться гражданином в период военной службы или общего трудового стажа согласно календарю.

Уклонение от сборов приведет к уголовным последствиям.