Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с главой МИД Арцаха Давидом Бабаяном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

«20 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Арцаха Давидом Бабаяном. Давид Бабаян поздравил Арарата Мирзояна с назначением в это важное для Армении и Арцаха время, на ответственный пост главы МИД Армении.

Арарат Мирзоян и Давид Бабаян подчеркнули важность дальнейшего развития эффективного сотрудничества, установленного между министерствами иностранных дел Армении и Арцаха и проведения регулярных консультаций. Касаясь арцахского вопроса, главы МИД Армении и Арцаха подчеркнули необходимость возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования, в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Собеседники обсудили ситуацию, созданную вследствие азербайджано-турецкой агрессии, и усилия, предпринимаемые на месте, для разрешения гуманитарного кризиса в Арцахе. Была подчеркнута недопустимость провокационных действий ВС Азербайджана на границах Армении и Арцаха, которые представляют серьезную угрозу региональному миру и стабильности»