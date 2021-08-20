20 августа спикер Национального собрания Армении Ален Симонян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Армении Фан Юна

Как сообщает «Арменпресс» Управление по связям с общественностью и коммуникациями НС РА, приветствуя гостя, Председатель НС подчеркнул эффективное сотрудничество нашей страны с Китаем, отметив ощутимые результаты, достигнутые в ряде сфер.

Касаясь партнерства, налаженного между парламентами двух стран, Ален Симонян заверил, что благодаря высокому уровню политического диалога все усилия будут направлены на укрепление и развитие сложившегося сотрудничества. Он подчеркнул необходимость возобновления деятельности парламентских групп дружбы с Китаем, в направлении которых ведется работа.

Председатель НС подчеркнул факт оказания необходимой помощи из Китая в нужный момент в условиях эпидемии, поблагодарив посла.

Посол поблагодарил за прием, поздравив Алена Симоняна с избранием Председателем НС. Заверив готовность Китая к междисциплинарному сотрудничеству, посол подчеркнул необходимость взаимных визитов дружественных групп.

По его словам, такие визиты делают более ощутимыми армяно-китайские отношения, основанные на прочной основе.

В конце встречи стороны обменялись мнениями по выработке дальнейших повесток сотрудничества.