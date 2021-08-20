Лидер женской сборной Армении по шахматам, гроссмейстер Элина Даниелян стала Чемпионкой Европы-2021 среди женщин.

Элина Даниелян первая из армянских шахматисток стала чемпионкой Европы Уверенной победой гроссмейстера Элины Даниелян завершился индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин в Румынии. Даниелян стала первой армянской шахматисткой, выигравшей континентальное первенство по классическим шахматам.

Наша соотечественница набрала 9 очков из 11 возможных, опередив на пол-очка украинку Юлию Осмак. Бронзовая медаль досталась польке Оливии Киолбасса, записавшей на свой счет 8 очков. Первую пятерку с 7,5 очками замкнула Анна Саргсян. В группе игроков, набравших 6,5 очков, Мариам и Лилит Мкртчяны заняли соответственно 21 и 34 места. Сусанна Габоян и Мария Геворгян с 5 очками обосновались на 62 и 64 местах. Выступающая за Нидерланды Анна-Майя Казарян, ереванская шахматистка Сирануш Гукасян и представляющая Швейцарию Гоар Тамразян с 4 очками числятся на 82, 88 и 94 горизонталях среди 117 игроков.

На протяжении ЧЕ Даниелян не потерпела ни одного поражения: она одержала 7 побед и 4 партии сыграла вничью.

Призовой фонд чемпионата составлял 60 тысяч евро, 10 лучших участниц попадали в Кубок мира.

В чемпионате участвовали: Нино Бациашвили (Грузия, 2487), Бела Хотенашвили (Грузия, 2471), Лела Джавахишвили (Грузия, 2470), Гюнай Мамедзаде (Азербайджан, 2460), Мери Арабидзе (Грузия, 2438), Ольга Гиря (Россия, 2425), Ольга Баделько (Беларусь, 2418), Юлия Осьмак (Украина, 2418), Наталия Букса (Украина, 2413), Ирина Бульмага (Румыния, 2413), Александра Мальцевская (Россия, 2409), Дейманте Даулите (Франция, 2408), Элина Даниелян (Армения, 2407).