Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил с юбилеем Католикоса всех армян Гарегина Второго с 70-летним юбилеем. Как передает РА Об этом сообщает БелТА

“В Беларуси высоко ценят ваше неустанное служение, направленное на утверждение в современном обществе христианских ценностей, патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, торжество милосердия и справедливости”, – говорится в поздравлении.



Глава государства выразил уверенность, что подвижнические усилия Гарегина Второго будут и впредь способствовать укреплению мира, сохранению атмосферы доверия и дружбы между народами Беларуси и Армении.-