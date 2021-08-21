Соединенные Штаты Америки осуждают недавнюю эскалацию на международной границе между Арменией и Азербайджаном

Госдепартамент США призвал стороны соблюдать обязательства по прекращению огня и незамедлительно принять меры для ослабления напряженности.

«Соединенные Штаты призывают как можно скорее вернуться к субстантивным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта», – говорится в заявлении Госдепартамента США в ответ на запрос ИА Арменпресс.

Сохраняющаяся напряженность на армяно-азербайджанской границе, по мнению Вашингтона, подчеркивает тот факт, что только при всеобъемлющем урегулировании всех нерешенных вопросов можно будет нормализовать отношения между двумя странами и позволить людям в регионе жить в мире друг с другом.

В последние дни Азербайджан регулярно обостряет ситуацию на различных участках армяно-азербайджанской границы. В частности, утром 16 августа подразделения ВС Азербайджана совершили провокацию в нахиджеванскомнаправлении армяно-азербайджанской границы, на участке Ерасх.

Около 09:50 часов военнослужащий N-й в/ч ВС РА, старший прапорщик Ваан Димикович Татосян, 1975 г/р, получил огнестрельное ранение со смертельным исходом от вражеского снайпера.16 августа около 18:10 часов подразделения Вооруженных сил Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы.

В результате ожесточенной перестрелки военнослужащий N-ской в/чВС РА рядовой Арман Оганесович Акопян, 2002 г/р, получил смертельное огнестрельное ранение. 17 августа в 14:45 часов Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям на армяно-азербайджанской границе в Гегаркунике, в частности в Соткском районе, в результате чего один военнослужащий ВСАрменииполучил огнестрельное ранение.

Арам Саркисян