Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Собеседники обсудили ситуацию и последние развития в регионе. Собеседники подчеркнули необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр Никол Пашинян высоко оценил усилия президента Франции Эммануэля Макрона по установлению прочного мира и стабильности в регионе.

Стороны также коснулись динамики двусторонних отношений между Арменией и Францией и перспектив углубления сотрудничества в ряде сфер.