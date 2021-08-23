Вчера в Санкт-Петербурге впервые прошел международный турнир на кубок президента ФИАС, на котором Давид Григорян и Арман Аванесян из Арцаха завоевали бронзовые медали.

Об этом в беседе с корреспондентом “Арцахпресс” заявил начальник управления спорта Министерства образования и науки Республики Арцах Даниел Мкртчян. В международном турнире приняли участие сильнейшие спортсмены с высокими рейтингами, победители чемпионатов мира и континента по самбо, победители Кубка мира.

На спортивном мероприятие принимали участия спортсмены из США, Франции, Болгарии, Камеруна, Армении, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Марокко, Молдовы, России, Беларуси, Сербии, Венесуэлы, Грузии, Таджикистана и Узбекистана. 3 из 4 спортсменов, представляющих Армению, Давид Григорян из Арцаха (88 кг), Арман Аванесян (98 кг), Григор Мхитарян из Гюмри (64 кг) завоевали бронзовые медали.

«В розыгрыше кубка также принял участие заслуженный тренер Республики Арцах, судья международной категории Азат Андрян», – сказал Мкртчян