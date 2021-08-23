22 августа, в районе 21:00, военнослужащий N-ской воинской части ВС РА, старший лейтенант Артур Борисович Давтян без разрешения вышестоящего командования покинул место постоянной дислокации, после чего, через некоторое время, связь с ним была потеряна. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении

“По предварительной информации, старший лейтенант Давидян заблудился в условиях плохой видимости и оказался на азербайджанской стороне. Немедленно были начаты поисково-спасательные мероприятия.

При посредничестве российской стороны предпринимаются шаги для подтверждения появления военнослужащего на азербайджанской стороне” , – говорится в сообщении