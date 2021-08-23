23 августа председатель Следственного комитета РА Аргишти Кярамян принял делегацию во главе с Чрезвычайным и полномочным послом США в Республике Армения Линн Трейси

Во встрече также приняли участие заместитель председателя СК Арсен Айвазян, начальник отдела международных запросов Сергей Таирян, начальник отдела криминологии Рафаэль Варданян, начальник Управления по расследованию незаконного оборота наркотиков и траффикинга Ованес Гамбарян, начальник отдела борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных органов Алексис Хафтвани, старший юрисконсульт того же отдела Ади Головей, и советник по политическим вопросам Кристина Гензель.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета Республики Армения, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся уже налаженного эффективного сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

Президент Следственного комитета РА Аргишти Кярамян подробно представил сферы, в которых сотрудничество имеет достаточно эффективное развитие, оценив работы, проводимые в рамках ряда совместных программ в сферах киберпреступности, траффикинга, незаконного оборота наркотиков, домашнего насилия.

Председатель Следственного комитета заверил, что международная правовая помощь по уголовным делам отныне будет носить непрерывный характер, что в дальнейшем будет способствовать повышению эффективности работы по борьбе с преступностью.

Поблагодарив за теплый прием, посол Линн Трейси поздравила Аргишти Кярамяна с назначением.

Глава Следственного комитета и посол США также отметили важность организации профессиональных тренингов для следователей в рамках взаимной правовой помощи.

В заключение встречи стороны достигли договоренности о продолжении, расширении сотрудничества, дальнейшем развитии сложившихся традиций.