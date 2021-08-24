При поддержке НАН Армении в Арцахе будут развиваться новые научные направления

Президент НАН Армении, академик Ашот Сагян 16-17 августа встретился в Арцахе с государственным министром Арцаха Артаком Бегларяном, министром образования и науки Лусине Караханян и директором Арцахского научного центра Анютой Саргсян.

Национальная академия наук РА сообщает, что обсуждались вопросы развития и укрепления Арцахского научного центра, возможности расширения сотрудничества с научными организациями Национальной академии наук Армении.

Арцахский научный центр создан при активном участии НАН Армении. Первые научные лаборатории в Арцахе были созданы при поддержке Научно-исследовательского института биотехнологии и Центра исследований экологической ноосферы Национальной академии наук Республики Армения.

«Основная работа лабораторий в области биохимии сосредоточена на биотехнологических исследованиях. Лаборатории также работают благодаря тематическим программам, финансируемым Комитетом науки РА. В рамках сотрудничества уже подготовлено восемь кандидатов наук, которые сейчас работают в центре», – сказал Ашот Сагян.

Он подчеркнул, что результаты исследований, проводимых в Арцахском научном центре, постепенно направляются на коммерциализацию, что очень важно для развития экономики Арцаха и внедрения новых технологий.

«До конца этого года центр выдаст свой первый продукт – молочнокислый продукт «Нарне Плюс», произведенный на основе штаммов молочной кислоты, выделенных из природных источников Арцаха. Мелкосерийное производство будет организовано с использованием технологического оборудования, предоставленного научно-производственным центром «АрмБиотехнология» Национальной академии наук Армении, что полностью удовлетворит потребности всего Арцаха», – добавил он.

В ходе встреч обсуждались возможности создания лабораторий по новым научным направлениям при поддержке институтов Национальной академии наук Республики Армения. Планируется создание новых научных групп или лабораторий в области геологии, радиофизики, физиологии, астрономии.

«Научные направления, выбранные для Арцахского научного центра, основаны на перспективах экономического развития Арцаха, таких как сельское хозяйство, укрепление системы военной обороны и другие вопросы», – сказал он.

Между президентом НАН РА Ашотом Сагяном и госминистром Арцаха Артаком Бегларяном достигнута договоренность об организации взаимных визитов в институты НАН РА и научный центр Арцаха для разработки дальнейших программ и расширения сотрудничества.