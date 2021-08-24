В настоящее время в Армении увеличиваются больничные койки, так как количество пациентов больных с коронавирусной инфекцией растет

На брифинге с журналистами в парламенте министр здравоохранения Анаит Аванесян заявила, что число инфицированных коронавирусом увеличивается.

«Недавнее ужесточение противоэпидемических мер направлено именно на сдерживание роста этих показателей. В настоящее время мы расширяем число дополнительных больничных коек, и нам необходимо еще больше увеличить их. Сейчас наблюдается омоложение коронавирусной болезни, более резкое ухудшение течения болезни, а значит, у нас будут более длительные дни госпитализации. У нас уже более 1000 пациентов, получающих стационарную помощь. Картина развития болезни намного острее», – сказала Аванесян.

По словам министра, кардинальных изменений в лечении заболевания нет, самый действенный способ – предотвратить его.

Аванесян подчеркнула, что преобладающим штаммом, распространенным в настоящее время в Армении, является штамм «дельта».

«Если более 50 из 60 исследований относятся к дельта-штаммам, это означает, что это очень агрессивный штамм, он подавил другие штаммы. Специалисты отмечают небольшую разницу в симптомах. Раньше потеря вкуса была характерна для коронавирусной инфекции, но это не относится к этому штамму. В большинстве случаев они не теряют обоняния и вкуса», – подчеркнула министр здравоохранения.

Анаит Аванесян сказала, что если как можно больше преподавателей будут вакцинированы до начала учебного года, распространение болезни будет предотвращено.