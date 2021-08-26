На основании оперативных сведений, полученных полицией Республики Арцах, Службой национальной безопасности, а также благодаря бдительности граждан, 25 августа этого года в одной из квартир на улице Теряна в городе Мартакерте был обнаружен военнослужащий ВС Азербайджана Джамиль Бабаев.



Как передает «Арменпресс», об этом сообщает прокуратура Республики Арцах, при этом сообщая, что в тот же день Бабаев был доставлен в Службу национальной безопасности Арцаха.



Возбуждено уголовное дело в связи с уголовными делами о шпионаже, незаконном пересечении государственной границы Республики Арцах с угрозой убийства несовершеннолетних жильцов указанной квартиры.



Дж. Бабаев арестован, ведется следствие. Дополнительная информация об обстоятельствах этого дела будет предоставлена в ближайшее время.



“В то же время мы считаем необходимым ответить на публикации по этому делу, которые начались вчера. Прокуратура Республики Арцах считает недопустимыми другие подобные проявления самодеятельности, такие как распространение, публикация, скачивание информации, касающейся внутренней и внешней безопасности Республики Арцах и военной сферы. Часто они могут вызывать необратимые последствия, препятствовать быстрому предотвращению других преступлений, полному раскрытию обстоятельств дела, вызывать необоснованную панику или неконтролируемую и неконтролируемую ситуацию со всеми ее негативными последствиями, которые мы считаем понятными и предсказуемыми. Такое раскрытие информации сопровождается раскрытием информации о конфиденциальности человека, раскрытием дома жертвы, личности или другой личной информации, которая подлежит исключению.



Когда правоохранительные органы рассматривают возможные версии возможной диверсии со стороны противника или проникновения преступной группы на территорию АР и слежения за ними, надлежащее рассмотрение которых и возможность обнаружения виновных напрямую связаны с секретностью случая раскрытия участника, а параллельно с этим, гражданами АР или другими лицами происходит самовольное освещение или распространение обстоятельств происшествия, то возможность достижения успеха в такой ситуации практически обнуляется.

Во избежание подобных ситуаций важны профессиональные качества правоохранительных органов, оперативность организации того или иного следственного действия и навыки обеспечения конфиденциальности, однако осознание обязательности граждан воздержаться от соблазна, распространяющего ту или иную новость, является необходимостью.

Мы заверяем, что в условиях сегодняшних внешних и внутренних угроз, угроз прокуратура Республики Арцах открыта и публична в беспрецедентной степени, готова ответить на любой запрос относительно информации, подлежащей опубликованию и не содержащей тайны. Поэтому в подобных ситуациях целесообразнее полагаться на конституционные права на получение информации”, – говорится в сообщении прокуратуры: