Спикер парламента Республики Арцах прибыл с рабочим визитом в Ереван.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальное собрание Арцаха, уточняя, что Артур Товмасян встретился с руководителями и депутатами фракций НС РА.

В ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся статуса Арцаха, вынужденных переселенцев, оккупированных территорий, безопасности населения, социально-экономические вопросы, а также вопросы сотрудничества между парламентами Армении и Арцаха. «Все три фракции выразили готовность работать вместе и сотрудничать», – говорится в сообщении Национального собрания.

Артур Товмасян пригласил лидеров фракций «Гражданский договор», «Армения» и «Имею честь» в Арцах принять участие в внеочередном заседании Национального Собрания, посвященном 30-летию республики, которое состоится 1 сентября.