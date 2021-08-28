Офицер артиллерийского дивизиона Армии обороны Республики Арцах арестован по обвинению в бездействии, повлекшем тяжкие последствия во время 44-дневной войны в Арцахе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как говорится в сообщении, в ходе широкомасштабных следственных и иных мероприятий получены фактические доказательства того, что 27 сентября 2020 года, во время объявленного правительством Армении военного положения, ответственный артиллерийского дивизиона, майор по званию, исходя из личной заинтересованности, чтобы спасти свою жизнь, проявил преступное бездействие, что привело к тяжким последствиям. 25 августа ему было предъявлено обвинение по соответствующей статье УК Армении.

Орган следствия представил в суд ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения. Ходатайство было удовлетворено – 28 августа военнослужащего арестовали. Предварительное следствие по делу продолжается