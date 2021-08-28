Десятки оппозиционных активистов, журналистов и правозащитников покинули Азербайджанскую республику в 2010-е годы, поскольку их дальнейшая деятельность в этой стране стало опасным. Официальный лица азербайджанского истеблишмента категорически отрицает связь в притеснений диссидентов, однако только в 2021 году трое из них погибли при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщает Арменпресс, со ссылкой на BBC.

За проживающими в Европе оппозиционными активистами следят, уехавших в соседние государства насильно вывозили оттуда в Азербайджан и давали тюремные сроки.

Азербайджанский активист Гусейн Бакиханов 7 мая принял участие в акции протеста в Баку. Он был задержан полицией на 15 суток, а после освобождения, по его словам, полицейские избили его, заявив: «Либо вы покинете страну, либо мы убьем вас, либо заставим вас убить себя».

Как сообщает BBC, после этих угроз Бакиханов покинул Азербайджан и попросил политического убежища в Грузии. 12 июля он был избит в Тбилиси, по его словам, азербайджанцами. Он разместил видео об этом, заявив, что не считает нападение на него случайным. На следующий день после публикации видео Бакиханов покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши гостиницы в центре Тбилиси. МВД Грузии расследует дело по статье «доведение до самоубийства».

Проживающий в Грузии азербайджанский правозащитник Автандил Мамедов считает, что произошедшее не было самоубийством. Власти Грузии скрывали инцидент две недели, что стало ясно после того, как другие политэмигранты начали выяснять местонахождение Хусейна Бакиханова.

Это третий подобный инцидент с участием азербайджанского активиста, уехавшего за границу в 2021 году. 15 января бельгийская полиция обнаружила в реке тело Вугара Рзы. Его не было около недели, считался без вести пропавшим.

5 мая в Стамбуле в море нашли тело активиста утонувшего Байрама Мамедова. Последний подвергся преследованиям в Азербайджане за граффити на памятнике Гейдару Алиеву с критикой руководства Баку.

Одна из жертв такой политики режима Ильхама Алиева в отношении диссидентов – Лейла Юнус, которая сейчас живет в Нидерландах со своим мужем. Она провела длительное время в азербайджанской тюрьме «за совершение экономических преступлений». Она говорит, что преследования в стране усилились, особенно с 2013 года, когда Европарламент проголосовал против резолюции о политических заключенных в Азербайджане. В Баку посчитали, что санкций можно не бояться, и начали проводить аресты. Многие были вынуждены уехать в другие страны, но Юнус убеждена, что Алиев, очистив Азербайджан от диссидентов, начал избавляться от них за границей.

BBC отмечает, что азербайджанские политэмигранты несколько раз подвергались избиениям неизвестными в Европе. Только в 2021 году два блогера в Берлине и Нанте стали жертвами насилия. В некоторых случаях критики Ильхама Алиева были арестованы по требованию полиции и возвращены в Азербайджан. Одним из них был журналист Рауф Миркадыров, который был депортирован из Турции и провел два года в бакинской тюрьме.

Другой политэмигрант, Дашгин Агаларлы, дважды арестовывался в других странах по запросу Азербайджана. В 2014 году он провел 1,5 года в грузинской тюрьме, после чего сбежал в Польшу, где был арестован. Его освободили только после вмешательства правозащитников.

Проживающего сегодня в Берлине журналиста Афгана Мухтарлы избили в Тбилиси в 2017 году: надели на голову мешок, посадили в машину и доставили в Баку, где он был заключен в тюрьму за незаконное пересечение границы. Из тюрьмы его выпустили только в 2020 году. Только в 2021 году прокуратура Грузии признала его потерпевшим по делу о похищении.

Правозащитница Лейла Юнус рассказала BBC, что в Азербайджане есть деньги, чтобы подкупать людей и нанимать агентов в других странах. По ее словам, за пределами Азербайджана существует специальная группа, которая оказывает давление на покинувших Баку людей, а центр ее находится в Германии. «Именно оттуда они выходят – бьют и нападают», – сказала Юнус.

«Власти Азербайджана не прокомментировали гибель трех активистов оппозиции за рубежом и нападения на ряд других деятелей в 2021 году. Их отношение к политэмигрантам не изменилось: они заявляют, что против многих из них предъявлены явные уголовные обвинения, не связанные с политикой», – заключает BBC.