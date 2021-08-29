29 августа с 00:20 подразделения вооруженныx сил Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в Гегаркуникской области армяно-азербайджанской границы, в частности на участке Сотк.

Как сообщает Минобороны РА, после ответных действий армянской стороны произошла интенсивная перестрелка, продолжавшаяся около двух часов.

В 02.25 к азербайджанским позициям подъехала скорая помощь, после чего армянская сторона прекратила огонь, позволив эвакуировать раненых противника.

С армянской стороны жертв нет.