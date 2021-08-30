Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обратился к мировому сообществу по вопросу армянских пленных

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с посланием по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений, в котором поднял вопрос о восстановлении прав армянских военнопленных и мирных жителей, удерживаемых в Азербайджане.

В послание министра иностранных дел РА отмечается, что жертвы насильственных исчезновений фактически лишены всех прав: свободы, безопасности, личности и справедливого судебного разбирательства. К сожалению, во многих случаях они лишены права на жизнь.

Мирзоян привлек внимание всех партнеров к вопросу восстановления прав армянских военнопленных и мирных жителей, незаконно удерживаемых в Азербайджане. Власти Азербайджана отрицают похищение десятков армянских военнослужащих и мирных жителей, чему есть явные доказательства, поэтому эти люди автоматически считаются жертвами насильственных исчезновений.

Официальный Баку также открыто игнорирует соответствующие решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о предоставлении информации об армянских военнослужащих и заложниках, взятых в заложники в Азербайджане.

В грубое нарушение международного гуманитарного права, Женевских конвенций и Требования пункта 8 трехстороннего заявления от 9 ноября: Азербайджан продолжает препятствовать возвращению заключенных.

Между тем, в продолжение антиармянской политики, проводимой высшим руководством Азербайджана, армянские пленные и заложники в Азербайджане подвергаются пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Уже зарегистрированы случаи лишения их права на жизнь. Незаконные процессы над армянскими военнопленными продолжаются.

Сокрытие Азербайджаном мест содержания армянских военнопленных, реального количества заложников является неоспоримым свидетельством военных преступлений против человечности. В этой связи примечательно, что в отчете, опубликованном по итогам визита Human Rights Watch в Армению и Арцах, охарактеризовал унизительное обращение Азербайджана с армянскими пленниками как пытку и военное преступление.

Мирзоян высоко оценил, что многие другие правозащитные организации, в том числе Freedom House, обратились к этому вопросу, в частности, с призывом к властям Азербайджана в полной мере сотрудничать с Европейским судом по правам человека для предоставления исчерпывающей информации об армянских заключенных и защиты их прав.