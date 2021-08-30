Армянская протестантская церковь в провинции Диярбекир была передана в аренду Министерству культуры и туризма Турции сроком на 10 лет для использования в качестве публичной библиотеки. Об этом сообщает турецкая интернет-газета Diken.

Ведомство будет ежемесячно выплачивать 1000 турецких лир (120 долларов США) Главному управлению фондов (вакфов) — правительственному органу, который курирует имущество 18 500 исторических зданий и 67 000 объектов недвижимости, принадлежащих фондам, а также занимается их восстановлением и обслуживанием.

Решение вызвало возмущение местных армян. В видеообращении, опубликованном журналистом Арисом Налджи в Twitter, лидер армянской протестантской общины Турции Крикор Агабалоглу резко осудил действия властей.

«Для нас это большая рана. Каждый человек имеет право на богослужение. Это собственность армянской протестантской общины. Как духовный лидер армянских протестантов в Турции, я потребовал, чтобы этот объект был передан нам», — возмутился он.

По словам Агабалоглу, армянская община передала церковь в управление правительства еще в 1983 году из соображений безопасности. Впоследствии, несмотря на просьбы, храм не вернули ее законным владельцам. До того, как объект был переделан под библиотеку, церковь использовалась канцелярией губернатора провинции для курсов ковроткачества.

«Вы себе это представляете? Там есть церковь и люди, которые могут совершать богослужения. Но объект не передан для их нужд. Власти не считают целесообразным использовать здание в качестве церкви и вместо этого передают его другим людям для разных целей, что нельзя считать уместным ни с религиозной, ни с этической точки зрения», — отметил Крикор Агабалоглу.

По его словам, храм должен быть возвращен общине, а борьба за него будет продолжена в соответствии с юридическими нормами.

Председатель армянской некоммерческой организации Арат Карагезян заявил, что район Сур, где находится церковь, закрыт для гражданских лиц до 2023 года. Это связано с тем, что в 2015–2016 годах там проходили ожесточенные бои между турецкой армией и «Рабочей партией Курдистана» (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Из-за боевых действий серьезно пострадала инфраструктура.

«Учитывая это, мы задаемся вопросом, почему они приняли такое поспешное решение», — сказал Карагезян.