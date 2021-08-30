В армянской церкви Святой Троицы, находящейся в городе Малатия в Западной Армении, впервые после 1915 года во главе с Армянским Патриархом Константинополя Сааком Машаляном была отслужена литургия.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице Константинопольского патриархата ААЦ в Facebook.

Работы по восстановлению церкви были начаты в 2012 году, однако по причине различных исследований, вопросов, связанных с государством, а также недостаточного бюджета не были завершены до 2021 года. В 2021 году они наконец завершились, и церковь через106 лет вновь открыла перед верующими свои двери.

Напомним, что согласно решению властей Турции после реконструкции церковь будет служить и в качестве центра культуры.