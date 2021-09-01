После летнего отпуска культурные учреждения Армении вновь готовятся принять своих посетителей. На днях состоится открытие нового театрального сезона и Русского драматического театра имени К.Станиславского – 4 сентября, показом комедии Жана БатистаМольера «Плутни Скапена» (постановщик – художественный руководитель театра Карен Нерсисян). Премьера спектакля состоялась 28 мая 2021 года.

Как сообщил нашей газете пресс-секретарь Русского драматического театра им.К.С.Станислаского Влад Мурадян, в сентябрьский репертуар также включены спектакли «Гардения» Э.Хованец, «Люди. Звери. Обстоятельства» Д.Нигро, «Храбрый Назар» по Ов.Туманяну, «Смешанные чувства» Р.Баэра, «Онегин» по А.Пушкину, «Меня зовут Комитас» по В.Унанянцу, «Долгий путь слонов» по Г.Дори, «Свободная пара» Д.Фо и другие полюбившиеся зрителю постановки.

В октября на суд зрителей будет представлен новый спектакль – «Академия смеха» по пьесе современного японского драматурга Коки Митани (постановщик – художественный руководитель театра Карен Нерсисян). В спектакле играют: заслуженный артист РА Арман Казарян и Манвел Хачатрян. Сценография – Алла Николаева (Москва).

В этом сезоне театр возьмет курс на русскую классику. В планах художественного руководителя театра постановка спектаклей «Вишневый сад» по пьесе А.Чехова и «Женитьба Бальзаминова» попьесе A.Островского. Работа над постановками будет завершена в 2022 году.

Не останутся без внимания и маленькие зрители: ожидается пополнение репертуара для детей. Театр готовит для них 2 новых спектакля, один из которых «Маугли» (режиссер – Нора Григорян).

В первой половине октября Русский драматического театр им. К.Станиславского принимает гостей. Свои спектакли представят Волгоградский молодежный театр и Ванадзорский театр имени Ованеса Абеляна.

В ноябре на сцене театра состоится вечер памяти, посвященный народному артисту РА, многолетнему художественному руководителю театра Александру Григоряну. В этом году Алесксандру Самсоновичу исполнилось бы 85 лет.

С 9 по14 сентября Ереванский русский драматический театр им.К.Станиславского примет участие в самом престижном XXV Международном театральном фестивале «БЕЛАЯ ВЕЖА», проводимом в городе Бресте (Беларусь). 12 сентября на сцене Брестского академического драматического театра Русский драматический театр представит драму Э.Хованец «Гардения» в постановке Гора Маргаряна.

В спектакле задействованы актеры театра Елена Варданян, Татик Мелконян, Айарпи Зурначян и Рипсиме Нагапетян. Художественное оформление и костюмы – Нелли Барсегян, музыкальное оформление – Гора Маргаряна.

Спектакль рассчитан на зрителей старше 16 лет. Премьера спектакля состоялась 20 августа 2020 года.

Спектакль «Гардения» – это история о четырех поколениях женщин из одного семейства. Все четверо красивы и анонимны (они лишь «пронумерованы») и мысленно, подсознательно и даже неосознанно ищут образ своей собственной семьи, открывая на пути этих поисков спящий в них чувственный мир, отображение которого автор произведения умело спроецировал на повседневные проблемы и желания. Бушующие в душе ураганы порождают казалось бы странные желания – что-нибудь выпить, что-то нарисовать. Четыре женщины разного возраста, которые ищут себя, даже не подозревая об этом.

Отметим, что «БЕЛАЯ ВЕЖА» – самый престижный театральный фестиваль, проводимый в городе Бресте (Беларусь). К участию в нем приглашаются не только драматические, но и кукольные театры, а также танцевальные коллективы со всего мира, представлящие различные театральные школы.

За 40 лет своего существования фестиваль получил большое признание в международном фестивальном движении. В фестивале приняли участие творческие коллективы из более чем 50 стран мира. География стран-участниц с каждым годом расширяется, также увеличивается и количество гостей.

В новом сезоне Ереванский русский драматический театр им. К.Станиславского примет участие и в других международных фестивалях: XV фестивале русских драматических театров «Соотечественники» в Саранске, XXIX фестивале «Театральный Лори», фестивале «Встречи в России» в городе Санкт-Петербург. Обсуждается участие и в других международных фестивалях.