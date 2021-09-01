На ближайшие четыре недели Дубай стал местом притяжения музыкального сообщества — здесь пройдут грандиозные концерты и другие музыкальные события. 28 августа здесь открылся X Международный фестиваль классической музыки InClassica, который продлится до 26 сентября.

Организатором InClassica выступает Европейский фонд поддержки культуры. В Дубае юбилейный фестиваль классической музыки проходит совместно с SAMIT Event Group. «InClassica», начавший свою деятельность 10 лет назад на Мальте с маленького фестиваля и мастер-классов, сейчас стал событием мирового масштаба.

На этот раз фестиваль представит 30 концертов, на которых выступят 37 выдающихся музыкантов, 7 знаменитых оркестров и 12 известных дирижеров. Площадками фестиваля станут Dubai Opera и крупнейший на Ближнем Востоке многофункциональный комплекс Coca-Cola Arena.

По словам президента Европейского фонда поддержки культуры Константина Ишханова, фестиваль InClassica назван “Музыкальной обсерваторией”, потому что здесь собрались самые яркие звезды мировой классической сцены.

Как сообщили «РА» из пресс-центра фестиваля, мероприятие стартовало в субботу сольным концертом канадского композитора и пианиста Марка-Андре Амлена (Marc-André Hamelin). Музыкант известен во всем мире как виртуоз, обладающий изысканным вкусом и блестящей техникой.

«Было очень приятно играть для публики, которая, возможно, не так привыкла к такого рода концертам, как в других странах. Я рад, что мне представилась возможность сыграть для новой аудитории, которую я не знал. Это было очень ценно и, конечно, приятно. Программа была достаточно камерной для такого большого зала, но я чувствовал, что публике все понравилось»,— признался после концерта Марк-Андре Амлен.

Пианист Марк-Андре Амлен. Фото – Алексея Молчановского

В этом году InClassica впервые соберёт большое количество известных имен одновременно. Заявлены выступления Рудольфа Бухбиндера, Дэниэла Хоупа, Дениса Мацуева, Александра Князева, Даниила Лозаковича, Михаила Плетнева, Сергея Хачатряна, Анны Тифу, Андрея Гугнина, Дениса Кожухина, Сергея Догадина, Кита Армстронга, Максима Венгерова и пр. За четыре недели на сцену фестиваля выйдут семь симфонических оркестров: Иерусалимский симфонический оркестр, Российский национальный оркестр, Мальтийский филармонический оркестр, Словацкий филармонический оркестр, Калининградский симфонический оркестр, Немецкий государственный филармонический оркестр Рейнланд-Пфальца.

Нашу страну представляет Государственный симфонический оркестр Армении под управлением Сергея Смбатяна. Последний будет дирижировать Российским национальным оркестром на концерте «Лирическая красота» американского пианиста Кита Амстронга, который исполнит произведения Гайдна, Моцарта и Рахманинова 4 сентября.

Этим же коллективом Смбатян будет дирижировать 23 сентября – на концерте выдающегося скрипача Максима Венгерова и 24 сентября – во время выступления «Триумф героев» виолончелиста Александра Князева и пианиста Михаила Плетнева.

5 сентября маэстро Смбатян уже будет дирижировать Государственным симфоническим оркестром Армении в рамках концерта «Картинки с выставки» знаменитого скрипача Сергея Хачатряна. В первой части концерта С.Хачатрян исполнит скрипичный концерт Арама Хачатуряна, а во второй – оркестровую версию произведения «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, созданную М.Равелем. 6 сентября армянский дирижер встанет за дирижерский пульт перед Словацким филармоническим оркестром – в рамках концерта «Надежда, идущая от сердца» одного из ведущих скрипачей современности Дэниела Хоупа (Великобритания), а 8 сентября – на концерте скрипача Гила Шахама.

Смбатян также дважды будет дирижировать Иерусалимским симфоническим оркестром (на концертах бандеониста Марио Стефано Пьетродарки и виолончелиста Стивена Иссерлиса) и Мальтийским филармоническим оркестром (в ходе выступлений тенора Джозефа Каллейя и виолончелиста Миши Майского). На протяжении фестиваля место за дирижерским пультом также займут Михаил Плетнев (Россия), Дмитрий Яблонский (США-Израиль-Испания), Александр Сладковский (Россия), Майкл Френсис (Великобритания-США), Мариус Стравинский (Великобритания) и многие другие.

«Большая честь для меня выступать на фестивале InClassica, мы ждали этого много месяцев. Я счастлив, что в эти тяжелые времена мы можем выступать и музицировать, я очень благодарен организаторам за эту возможность», — отметил скрипач и дирижер, двукратный обладатель премии «Грэмми» Максим Венгеров.

В программе фестиваля — обширныйй список произведений, начиная от музыки барокко и заканчивая сочинениями современных авторов, в том числе композитора-резидента фестиваля —Алексея Шора.

«Ничто не может сравниться с тем чувством, когда известный музыканты, которыми я всегда восхищался, исполняют твою музыку. Каждый раз, когда играют мое произведение, я как будто слышу его впервые, потому что каждое выступление абсолютно уникально. Я благодарю всех участников за наше сотрудничество. Дубай – это очень вдохновляющее место, и возможно, когда-то мои впечатления о нем найдут отражение в моем творчестве», — отметил Алексей Шор.

Концерты фестиваля будут идти каждый день, и не только вечером, но и в днем: публика сможет услышать выступления участников Ближневосточной академии классической музыки, которые проходят совместно с симфоническими оркестрами и известными солистами. Кроме того, в рамках фестиваля состоится заключительный этап серии фортепианных конкурсов Classic Piano, которые проходили в разных странах при поддержке Европейского фонда поддержки культуры в течение последних двух лет.