Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил послание в связи с 30-летием провозглашения Республики Арцах.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате правительства Армении, в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники, 30 лет назад в этот день народ Арцаха, посредством декларации, принятой законными органами своей власти, объявил о создании Нагорно-Карабахской республики.

Этим армяне Арцаха подтвердили право распоряжаться своей жизнью и будущим и жить свободно. Это решение закрепилось на всеобщем референдуме 10 декабря того же года. Таким образом, это проявление воли народа, которое было плодом начавшегося в 1988 году Карабахского движения и имело в своей основе стремление нашего народа к демократизации и установлению свободы, стало одним из примеров выражения права наций на самоопределение в 20-м веке.

Оно было принято в соответствии с буквой и духом законодательства СССР и Конституционного права, было безупречно как по своей форме, так и по содержанию.

Народ Арцаха воспользовался своим законным правом, и любое насилие против него направлено против человечества, человеческой цивилизации и естественного права человека.

Таковым было применение насилия против народа Арцаха сразу после провозглашения независимости – война, в результате которой термин «Нагорно-Карабахский конфликт» вошел в повестку международных отношений. Была создана Минская группа ОБСЕ, три страны-сопредседателя которой были наделены посреднической миссией по урегулированию конфликта. К сожалению, конфликт не нашел разрешения, и насилие продолжилось, получив свое самое гнусное проявление развязанной в 2020 году войной против Республики Арцах, преследующей цель решить конфликт силой.

Эта война, несмотря на все усилия противника, не достигла своей цели. Арцах сегодня хоть и ранен, но он стоит и имеет полную поддержку и содействие Армении и всего армянства.

Мы помним всех наших погибших в борьбе за свободу Арцаха и склоняем головы перед их памятью.

Право народа Арцаха на самоопределение является священным. Оно не может быть остановлено путем применения силы. Поэтому на всех международных площадках мы сегодня утверждаем, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован. Об этом свидетельствуют также и заявления стран-сопредседателей. Конфликт ждет своего всеобъемлющего урегулирования посредством мирного процесса, на основе общеизвестных принципов, предложенных и защищаемых сопредседательством Минской группы ОБСЕ.

В результате этого процесса окончательное разрешение должен получить вопрос статуса Арцаха на основе права наций на самоопределение. Возобновление мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы станет значимым фактором для установления и сохранения стабильности в регионе.

Мы прекрасно осознаем, что в 21-м веке народы не могут существовать, быть конкурентоспособными и развиваться без благоприятных условий, необходимых для экономического и научного прогресса. Поэтому стабильность внешней среды, продолжительный мир действительно становятся императивом времени для всех народов региона.

Дорогие соотечественники, поздравляю всех нас с Днем Республики Арцах!

Желаю арцахцам крепкого здоровья и стойкости духа. Верю, что Арцах может стать символом долгосрочного мира и стабильности в нашем регионе».