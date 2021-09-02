Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил послание по случаю 30-летия Дня независимости Арцаха.

«Дорогие соотечественники, 2 сентября 1991 г. совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику.

У нас были и большие достижения, и большие потери на пути к государственному строительству. Я преклоняюсь перед памятью воинов, павших за Родину. Человеческие потери необратимы, но в то же время и обязывающие. У нас есть исторический долг жить и созидать на своей родине, строить Республику Арцах, руководствуясь нашими национальными ценностями и международно закрепленными правами.

Поздравляю с Днем Республики Арцах», – говорится в послании Араика Арутюняна.