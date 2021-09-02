Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян направил поздравительное послание по случаю 30-летия провозглашения Республики Арцах.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, в сообщении, в частности, говорится:

«Поздравляю Вас с Днем независимости Республики Арцах! 30-летний путь к независимости был отмечен геополитическими перестройками, конфликтом интересов, полным вызовов, больших и малых, невзгод и славных побед. История доказала, что никакая война не может подавить победный дух армян.

Независимость была достигнута жизнью и кровью наших непобедимых героев, неугасимой верой наших матерей. Арцах, как формула армянской вечности, выстоит, будет свободным и независимым.

Вечная слава и дань уважения памяти наших героев, сражавшихся за независимость! Желаю мира и процветания, с ожиданием возрождения Арцаха!».