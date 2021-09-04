Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Андраник Пилоян направил послание по случаю Дня сотрудника МЧС. Об этом сообщает Арменпресс.

В сообщении говорится:

«Уважаемые сотрудники МЧС, ветераны, 4 сентября уже 13 лет отмечается как сотруднику МЧС, но в этом году мы отмечаем свой праздник в сложный для страны и народапериод:послевоенная ситуация, проблемы безопасности, эпидемия. Сегодня, более чем когда-либо, существует потребность в переоценке того, что мы сделали, чтобы поднять проблемы, стоящие перед системой, сделать то, что, чтобы наметить новые области работы.

Пройденный нами путь как в мирное, так и в военное время показал, что благодаря мужеству и отваге вы смогли выполнить свою гуманитарную миссию с достоинством, самоотверженностью и высокой подготовкой – в любых ситуациях. Это позволяет нам с гордостью сказать, что у нас есть дееспособная, устоявшаяся профессиональная система, которая за эти годы завоевала симпатию и доверие людей, сделала нашу страну структурой, достойно представляющей мир.

За последний год у нас было много ситуаций, к сожалению, трагических, в которых максимально раскрывались профессиональные и гражданские качества наших сотрудников.

У каждого периода есть свой императив, асегодняшнийимператив – преодолеть последствия войны, защитить наше население от опасности, непредсказуемых бедствий. А для этого мы должны использовать наши идеи, наши возможности для повышения профессиональной подготовки, для усиления и пополнения условий жизни, работы и технических возможностей пожарно-спасательных бригад по всей стране, для модернизации всех служб прогнозирования, предотвращения, реагирования и реабилитации.

Дорогие коллеги, поздравляю всех нас с праздником, желаю здоровья, безопасной работы, мира нашей стране, счастья вашим семьям. Уверен, что отныне вы продолжите выполнять свою миссию по защите нашего населения и территорий с такой же высокой профессиональной подготовкой, человеческими качествами и достоинством».