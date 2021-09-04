Сегодня, 4 сентября, в основной школе № 2 им. Ашот Гуляна в Степанакерте, открыта мемориальная доска 20 выпускникам школы, погибшим в 44-дневной войне.

На мероприятии от имени педагогического сообщества и дирекции школы были розданы благодарственные письма родственникам погибших выпускников. Об этом сообщает Арцахпресс

Директор школы Лаура Мартиросян заверила родственников погибших, что каждое утро ученики школы будут отдавать дань уважения героям, и только потом начинать учебный день.

После открытия мемориальной доски в зале школы была организована поминальный утренник, во время которой учащиеся школы представили литературно-художественный монтаж. В мероприятии также приняли участие мэр Степанакерта Давид Саргсян и военные.