Накануне сегодняшних матчей отборочного турнира Чемпионата Мира -2022 в группе J сложилась очень интересная ситуация. Сборная Германии на своем поле принимает текущего лидера группы Сборную Армении

Матч 5 тура квалификации к ЧМ-2022 между сборными Германии и Армении пройдет, сегодня, в воскресенье, 5 сентября, в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в 22:45 (мск). Матч будет обслуживать рефери из Шотландии Уильям Коллам.

Армения — действующий лидер текущего отбора. В прошлом туре команда сыграла боевую ничью со сборной Северной Македонии (0:0). Ключевая звезда нашей сборной — Генрих Мхитарян, звезда европейского футбола и однозначный лидер сборной. Кроме него в сборной плеяда замечательных футболистов это и вратарь Юрченко с защитником Арояном, да и Сперцян, Корян, Давидян, Байрамян и Гелоян могут неприятно удивить немцев в решающий момент.

Для того, чтобы задержаться у руля национальной сборной главному тренеру сборной Германии Ханс-Дитеру Флику надо выводить команду в финальный турнир Чемпионата мира, поскольку любой другой результат будет считаться провалом. Бывший тренер сборной покинул команду после поражения от сборной Северной Македонии (1:2), с которой накануне сборная Армении в гостях сыграла вничью (1:1)