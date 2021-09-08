Международный фестиваль «Театральный Лори», который проводится раз в два года, в 29-й раз пройдет с 25 сентября по 5 октября, в городах Лорийской области – Алаверди, Ванадзор, Ташир, Степанаван и Спитак.

Как сообщает «Арменпресс», проведение фестиваля стало возможным благодаря гранту Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, при финансовом содйствии мэрии Алаверди. Реализацию программы «Дни русского театра», проводимой в рамках фестиваля содействует Фонд «Русский мир».

Фестиваль основан в 1979 году в селе Акнер Лорийской области. Он проводится в Алаверди с 1985 года, а в 2014 году стал региональным фестивалем, получившим международное признание. Однако неудовлетворительное состояние залов в городах области является серьезным препятствием для выхода на международный уровень. В этом году фестиваль посвящен 90-летию Ванадзорского государственного драматического театра имени Ованнеса Абеляна, в течение 10 дней в Ванадзоре, Алаверди, Степанаване, Спитаке и в Ташире выступят столичные театры: Театр музыкальной комедии им. Пароняна, Общенациональный театр им. Соса Саркисяна, Русский театр им. Станиславского, Кукольный театр им. О. Туманяна, Степанакертский, Ванадзорский, Алавердинский и другие театры.

На фестивале нет жанровых ограничений. Будут представлены драматические комедии, детские и кукольные спектакли, что придаст театру большую популярность.

В фестивале примут участие Волгоградский молодежный и Челябинский художественный театры, театральные коллективы из Тбилиси и Египта. 14 театральных коллективов представят свои 16 спектаклей, всего будет показано около 28 спектаклей. Фестиваль также отметит 100-летие театра Алаверди.

В декабрьском номере газеты «Кармир Лори» за 1921 год была статья о том, что всего десять месяцев назад, в феврале 1921 года, в Алаверди, присоединенном к Советской Армении, действовал театр, а прибыль от постановки в размере 4 000 рублей была передана в Фонд помощи голодающим Поволжья. Это было 100 лет назад.Среди гостей фестиваля и официальная делегация волгоградского городского округа во главе с председателем комитета мэрии по культуре, которая проведет встречи в администрации области и в общине Алаверди.