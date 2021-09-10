По истечении пятилетнего срока пребывания российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе будет принято решение о дальнейшем продлении. Об этом заявил бывший глава миротворческой миссии Рустам Мурадов во время всероссийской патриотической акции в Махачкале.

Бывший командующий миротворческими войсками РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов позитивно оценил работу российских миротворцев в этом регионе. Об этом он заявил ТАСС на встрече с участниками всероссийской патриотической акции “Вахта Героев Отечества” в Махачкале.

“Оцениваю (деятельность миротворческой миссии РФ) только положительно. Оценку нам дает мирное население – сегодня жизнь в Карабахе идет полным ходом. Есть, конечно, вопросы очень сложные, но процесс идет – возвращение людей, решение ряда проблемных вопросов. Поэтому, думаю, будет все нормально”, – сказал Мурадов.

Он добавил, что российские миротворцы будут находиться на территории Нагорного Карабаха в течение пяти лет после произошедшего конфликта. “Первые пять лет – по соглашению, подписанному главами трех государств. Впоследствии будет принято решение о дальнейшем продлении [пребывания] российского миротворческого контингента”, – добавил собеседник ТАСС.

Герой России Рустам Мурадов завершил свою миссию в качестве командующего миротворческими войсками РФ в Нагорном Карабахе 6 сентября. Командующим миротворческой миссией России в регионе назначен генерал-майор Михаил Кособоков.