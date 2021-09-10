Губернатор Араратской области Размик Тевонян опровергнул слухи о том, что его отставка связана с «подписанным премьер-министром документом о сдаче Тигранашена»:

«Уважаемые граждане, как уже известно, я подал премьер-министру РА Николу Пашиняну заявление об отставке с поста губернатора Араратской области.

В СМИ и социальных сетях распространяются различные версии о причинах моего решения, одной из которых является якобы «подписанный премьер-министром документ о сдаче Тигранашена».

Официально заявляю, слухи о сдаче Тигранашена являются надуманными, ничего подобного никогда не обсуждалось, прошу воздержаться от распространения лживых и беспочвенных домыслов».