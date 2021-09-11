58-летний Эвандер Холифилд вернется на ринг в субботу, 11 сентября, в боксерском матче против легендарного бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта .

Да, американцу в октябре исполнится 59 лет. И да, это будет его первый бой с тех пор, как он победил Брайана Нильсена в 2011 году – из величайших боев всех времен.

Холифилд выиграл олимпийскую бронзу на Играх 1984 года в полутяжелом весе, после чего он стал величайшим чемпионом в тяжелом весе в истории бокса.

Конечно Real Deal лучше всего запомнился легендарными выступлениями в супертяжелом весе. В его активе две победы над Майком Тайсоном (включая печально известный Bite Fight), победу над Джорджем Форманом и одну победу над Риддиком Боу.

Холифилд (44-10-2, 29 нокаутов) принял вызов Белфорта всего за восемь дней после того, как Оскар Де Ла Хойя сдал положительный тест на COVID.

Боксерская комиссия штата Калифорния отказалась лицензировать 58-летнего спортсмена, поэтому поединок перенесли во Флориду. Бой Холифилд – Белфорт пройдет в Холливуде, штат Флорида, в Бойцовском клубе Triller.