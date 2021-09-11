11 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении генерал-майора Камо Варданяна министром обороны Республики Арцах – командующим Армией обороны.

Об этом сообщает Главное информационное управление аппарата президента Республики Арцах.

Камо Бахатурович Варданян родился в 1966 году. Он родился 18 марта в селе Норшен Мартунинского района. Учился в средней школе села Норшен Мартунинского района. 2006 г. Окончил Всесиловую академию ВС РФ. 2019 г. Окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. 1992 г. С 1 февраля служит в Армии обороны. 1992-2012 гг. Занимал ряд командных должностей в различных воинских частях Армии обороны: командир взвода, заместитель командира взвода, заместитель командира батальона – начальник штаба, командир батальона, заместитель командира войсковой части, командир войсковой части, заместитель командира- 2007-2012 гг. Он был командиром горнострелкового соединения Армии обороны. 2012 год. 12 ноября 2012 года Указом Президента Республики Арцах назначен первым заместителем начальника штаба Армии обороны. 2011 г. Указом Президента Республики Арцах ему было присвоено воинское звание генерал-майора. Участвовал в боевых действиях 1992-1994 гг., 2016, 2020 гг. Награжден орденами «Боевой крест» Республики Арцах 2 степени, Медалью Мужества Республики Армения, орденом «Вардан Мамиконян» Республики Армения, Медалью Республики Армения «За заслуги перед Отечеством» 1 степени, имеет другие государственные и ведомственные медали Республики Арцах. Женат, имеет двух дочерей и сына.