Католикос Великого Дома Киликии Его Святейшество Арам I принял членов муниципального совета Бурдж Хаммуд во главе с мэром Мартиком Погосяном. Они посетили Его Святейшество от имени муниципалитета и жителей региона, чтобы выразить свою сердечную благодарность Католикосату за выделение 4 миллионов долларов на проект строительства домов, осуществляемый муниципалитетом. Об этом сообщает «Арменпресс».

Мэр Мартик Погосян от имени муниципалитета и бейрутских армян сердечно поблагодарил Католикоса Арам I за его отцовскую заботу, отметив что Католикосат Великого Дома Киликии принимал самое активное участие в восстановлении привычного образа жизни ливанских армян после взрыва в порту Бейрута, и что содействие программ муниципалитета Бурдж Хаммуда всегда находилось в центре внимания Католикоса.

Католикос Великого Дома Киликии Его Святейшество Арам I подчеркнул, что все что делает Католикосат это их долг, и то же время честь, подчеркнув что все что имеет церковь принадлежит народу.