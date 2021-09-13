Заявление посла США в Армении Линн Трейси о том, что Вашингтон не считает азербайджано-арцахский конфликт урегулированным, поскольку не решен статус Арцаха, и этот вопрос останется в повестке Минской группы ОБСЕ, для возобновления переговоров под ее эгидой США прилагают немалые усилия, считая, что данный вопрос должен быть решен только путем переговоров, вызвало в Азербайджане истерику, граничащую с паникой.

Истерика вылилась в активную антиамериканскую кампанию с привлечением карманных алиевских СМИ, депутатов, политологов пр. МИД Азербайджана ответил смехотворным напоминанием утверждений лидера апшеронского султаната о том, что “конфликт уже в прошлом”, и что указом Алиева “созданы Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы”, которые, мол, “являются составной частью Азербайджана, и ни о каком статусе речи быть не может”.

Алиевская рать пошла дальше. “Стоит ли подключать к процессу американскую дипломатию, еще толком не оправившуюся после Афганистана”, – вопрошают рупоры апшеронского султана. – Что же касается стремления американской дипломатии подключиться к процессу послевоенного урегулирования на Южном Кавказе, то оно, право же, несколько запоздало. Россия и Турция прекрасно справляются с ролью объективных и заинтересованных в окончательном мире посредников”.

Надо же, вспомнили о России, против дислоцированных в Арцахе миротворцев которой с первых дней после подписания 9 ноября 2020г. трехстороннего заявления устраивают акции протеста, информационный террор, не гнушаясь и провокациями силового характера.

Более чем холодный прием устроили в Баку новоназначенному командующему миротворческими силами (МС) РФ генерал-майору Михаилу Кособокову. Это не ускользнуло от внимания не только армянских, но и азербайджанских экспертов. Последние почти в унисон заявили, что назначение “бывшего командира военной базы в сепаратистской Абхазии” не было одобрено Азербайджаном, которому это назначение невыгодно, да еще выразили недовольство тем, что “объективный и заинтересованный в окончательном мире посредник” в лице России “позволяет себе встречаться с министром обороны Армении”. То бишь объективность в понимании официального Баку, должна заключаться в поддержке исключительно азербайджанской позиции.

Впрочем, недовольство Баку вызывала и деятельность предыдущего командующего МС РФ генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Азербайджанцев раздражали факты его общения с властями Арцаха, с арцахцами вообще, действия МС РФ по защите арцахского населения при устраиваемых азербайджанскими военными провокациях, гуманитарная помощь, оказываемая миротворцами населению Арцаха. Ну, а заявление Мурадова о том, что миссия миротворцев будет продлена по истечении пятилетнего срока, обозначенного в трехстороннем заявлении от 09.11.2020г., просто взбесила азербайджанцев, мечтающих, чтобы МС РФ вышли из Арцаха как можно скорее и перестали мешать азербайджано-турецкому тандему расправиться с армянами Арцаха.

Возвращаясь к деятельности стран-сопредседателей МГ ОБСЕ – России, США и Франции, надо отметить, что у них немало рычагов воздействия на не в меру разошедшегося Алиева, воодушевленного поддержкой Турции и переходящего по указаниям из Анкары все красные линии.

Во-первых, у Москвы, Вашингтона и Парижа накопилось немало компромата на главного коррупционера Азербайджана Алиева, его семейку и других высокопоставленных азербайджанских чиновников. При желании посредники могли бы задействовать имеющийся компромат. Введение санкций в отношении азербайджанских высокопоставленных чиновников и компаний стало бы весьма убедительным аргументом для апшеронского султаната.

Во-вторых, у медиаторов есть немало фактов коррупционных сделок, осуществляемых эмиссарами официального Баку в международных структурах. Нашумевшая “икорная дипломатия” Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы – лишь вершина коррупционного азербайджанского айсберга. Это – дополнительный рычаг для воздействия на Алиева.

В-третьих, страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, 30 лет твердившие о неприемлемости военного решения азербайджано-арцахского конфликта, могли бы не только решительно осудить агрессию азербайджано-турецкого тандема осенью 2020г., но и принять меры по предотвращению хотя бы дальнейших агрессивных проявлений Баку в отношении Арцаха, да и Армении, посягательства Баку и Анкары на территорию которой являются прямым следствием итогов развязанной ими год назад войны. В этом контексте не могу особо не отметить позицию России, благодаря усилиям которой в мае 1994г. между Арцахом, Арменией и Азербайджаном было заключено бессрочное соглашение о перемирии. Россия и осенью 2020г. сыграла огромную роль в прекращении военных действий. Однако ввод МС РФ в Арцах не означает урегулирования конфликта.

Отсутствие же осуждения Азербайджана со стороны посредников, всех троих, можно расценить как свидетельство их опосредованной причастности к нарушению соглашения о перемирии 1994г. со всеми вытекающими из данного факта выводами.

В-четвертых, для укрощения разбушевавшегося Алиева сопредседатели МГ ОБСЕ могли бы начать посещать не только Ереван и Баку, но и Степанакерт. Вместе или порознь. Это уж как они между собой договорятся. Отказ от визитов в Арцах ставит под сомнение искренность их вышеприведенных заявлений.

И, наконец, в этом плане накопилось немало вопросов к официальному Еревану, действий которого в защиту Арцаха не видно ни невооруженным, ни вооруженным глазом.