В Российском национальном музее музыки помнят композитора Микаэла Таривердиева и бережно хранят его творческое наследие. В музее есть личный фонд композитора, который пополняется материалами его архива.

Главное богатство фонда – музыкальные рукописи: музыка к фильмам «Ольга Сергеевна», «Король-олень», «Разгром», «10 шагов к востоку», фрагменты оперы «Кто ты?», автографы балета «Герника», Концерта №2 для скрипки и струнного оркестра и Концерта для голоса с оркестром и многое другое.

В 2019 году основатель Благотворительного фонда поддержки творческого наследия композитора Микаэла Таривердиева и арт-директор Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, вдова композитора Вера Таривердиева передала часть его архива Российскому национальному музею музыки. Все принятые до настоящего времени на постоянное хранение музейные предметы из фонда М.Таривердиева оцифрованы и переданы в Госкаталог Музейного фонда РФ.

В этом году музыканту исполнилось бы 90 лет, и в честь этой памятной даты Российский национальный музей музыки организовал разнообразные мероприятия. Так, 12 августа здесь открылась выставка «Микаэл Таривердиев: “Я ловил ощущения”», которая будет функционировать до 22 сентября. Название экспозиции выбрано не случайно: это название одного из романсов композитора, написанного на стихи поэта Евгения Винокурова.

Кроме этого, видный композитор запечатлевал свои «пойманные» ощущения не только в музыке, но и в фотографиях. Во все свои поездки Таривердиев брал с собой фотоаппарат. Фотографией он увлекся ещё в детстве и говорил, что она стала для него частью жизни и в какой-то мере продолжением творчества.

На выставке представлены фотоработы музыканта, сделанные во второй половине семидесятых – в США (1976), Мексике (1976), на Кубе (1977), в Японии (1978), Франции (1979), Финляндии (1979).

Еще одно знаковое мероприятие, состоявшееся в Российском национальном музее музыки – московский тур XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, завершившийся 30 августа. Итоги конкурса подвели 8 сентября в Большом зале Кафедрального собора в Калининграде. В церемонии закрытия конкурса приняли участие многочисленные гости и представители концертных залов России, ведущие деятели культуры и искусств России.

Напомним, что Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева, уже давно завоевавший особый статус в профессиональной среде, проводится с 1999 года при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, правительства Калининградской области, мэрии Калининграда, сената Гамбурга, университета Канзаса.

Попечительский Совет конкурса возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Бессменный арт-директор конкурса – Вера Таривердиева, которая последние четыре года возглавляет Кафедральный собор на острове Канта в Калининграде.

Отметим, что 13 сентября в Российском национальном музее музыки побывал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян, находящийся с официальным визитом в Москве для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию Арно Бабаджаняна.

В рамках визита замминистра Хзмалян встретился с генеральным директором Российского национального музыкального музея Михаилом Брызгаловым, с которым были обсуждены планы выставки, посвященной Арно Бабаджаняну, организация «Дней армянской культуры» в России в 2022 году и планы пополнения эксклюзивных коллекций музея армянскими инструментами. Ара Хзмалян также побывал в квартире композитора М.Таривердиева, познакомился с его вдовой Верой Таривердиевой. От имени министра он пригласил ее на мероприятия, посвященные юбилею композитора, а также обсудил перспективы организации Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева в Армении.

Композитор, создавший музыку эпохи

Незабываемая, красивая, глубоко философская, глубокая и поэтичная музыка Таривердиева – вечна. Ее слушали и будут слушать еще долгие годы. Микаэл Таривердиев был композитором большого творческого потенциала и огромного дарования. Он мог создать еще много прекрасных произведений, если бы не ушел из жизни рано – в возрасте 65 лет. И в этот юбилейный год хотелось бы напомнить об основных вехах биографии этого замечательного композитора.

Микаэл Леонович Таривердиев (1931-1996), армянин по национальности, родился 15 августа 1931 года в Тбилиси. Он учился в музыкальной школе по классу фортепиано, а затем закончил музыкальное училище по классу композиции у Ш.Мшевелидзе. Далее несколько лет занимался в Ереванской консерватории, а с 1953 по 1957 гг. учился в Москве в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных по классу композиции у Арама Ильича Хачатуряна. Уже в эти годы молодой композитор написал ряд ярких инструментальных сочинений: Девять новелетт для фортепиано, Сонату для валторны и фортепиано, Полифоническое трио, увертюру «К звёздам» и др.

Дебют в кино состоялся сразу по окончании учебы, в 1958 году, когда композитор написал музыку к фильму «Юность наших отцов».

В 1960-е годы М.Таривердиев стал одним из основателей нового «третьего направления», стилистика которого выражалась в объединении популярного и академического, когда лёгкое и изящное в музыке уживается с серьёзным. Затрагивающая общечеловеческие проблемы и передающая тонкие душевные переживания людей, такая музыка особенно полюбилась кинозрителям.

За свою творческую жизнь Микаэл Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам, среди которых «Ольга Сергеевна», «Ошибка резидента», «Медный ангел», «Пропавшая экспедиция», «Король-олень», «Пятнадцатая весна». Но имя композитора стало особенно популярным после создания музыки к телесериалам «Семнадцать мгновений весны» и фильму «Ирония судьбы, или С легким паром».

Талант М.Таривердиева был огромен – он является автором опер, балетов, симфоний, хоралов, романсов, музыки камерной и органной. И вполне заслуженно обижался, когда его называли кинокомпозитором или композитором-песенником.

Нельзя не отметить и его произведения в жанре камерно-вокальной музыки – его песни и романсы, которых более 100. В частности, это Три романса на стихи А.Исаакяна, два романса на стихи М.Цветаевой («Мой милый, что тебе я сделала?», «Попытка ревности»), «Маленький принц» (слова Н.Добронравова), «Не исчезай» (слова А.Вознесенского). Он также написал несколько камерных вокальных циклов: «Акварели» (вокальный цикл на стихи средневековых японских поэтов), «Грустные песни» (на стихи А.Исаакяна) и т.д.

Таривердиев стал лауреатом 18 международных премий, в том числе премии Американской академии музыки (1975), премии японской звукозаписывающей фирмы «Виктор» (1978). Он возглавлял со дня основания гильдию композиторов кино Союза кинематографистов России, был художественным руководителем Международной благотворительной программы «Новые имена».

Музыку М.Таривердиева, независимо от жанра, можно узнать буквально с первых же тактов: будь то композиция в кино, театре, опера или романс. Она не стареет и любима и по сей день, потому что ее писал великий романтик, умеющий превращать красоту жизни в музыку, а музыку – в вечность.