Советский и российский военачальник, генерал армии, Начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР — первый заместитель Министра обороны СССР, исполняющий обязанности Министра обороны СССР, член ЦК КПСС Михаил Моисеев жестко осудил варварство азербайджанских вандалов в отношении памятника Худякова на оккупированных турецко-азербайджанскими чернорубашечниками территориях Республики Арцах

В ответном заявлении Союза Ветеранов России на обращение Координационного совета Российско-Армянских организаций сказано:

“В Ордена Отечественной войны I степени Российский Союз ветеранов пришла тревожная и волнующая информация об уничтожении азербайджанскими вандалами в Нагорном Карабахе памятника советскому маршалу Сергею Худякову (Арменаку Артемовичу Ханферянцу).

Сергей Александрович Худяков в годы Великой Отечественной войны проявил себя настоящим патриотом и героем, участвовал во всех крупнейших битвах, был талантливым полководцем, командовал воздушными армиями, авиацией фронта, начальником штаба, а затем заместителем командующего Военно–воздушными силами СССР. Высокое воинское звание маршала получил в возрасте 42 лет в августе 1942 года. Принимал участие в Ялтинской конференции Глав трех государств в качестве личного советника И.В. Сталина по авиации.

Имя маршала С.А. Худякова вместе с именами самых значительных полководцев золотыми буквами вписано в историю Великой Отечественной войны, Великой Победы.

Ветераны выражают протест против действий экстремистов на территории Нагорного Карабаха, уничтожающих и оскверняющих память о Великой Победе всего Советского Народа.

Кто бы не скрывался за их личинами, эти, с позволения сказать, “люди” заслужили самого решительного осуждения и презрения, как потерявшие не только совесть, но порочащие всех тех, кто спас страну от фашистского порабощения.

Сыны Азербайджана в страшные годы войны, плечом к плечу со всем многонациональным Советским народом, храбро и мужественно сражались с врагом. Более 140 из них стали героями Советского Союза, а восемь выходцев из Республики стали ими дважды.

Вклад армян Нагорного Карабаха в Победу и послевоенное развитие, в укрепление нашей общей страны значителен. Не помнить об этом, значить предать память защитников Отечества!

Мы надеемся, что руководство и общественные организации Азербайджана дадут соответствующую оценку подобным неединичным, отвратительным и варварским проявлениям и тем, кто поднимет руку на самое святое, что дорого каждому гражданину, патриоту.

Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,

Член Центрального штаба ОНФ,

Председатель Российского Союза ветеранов

генерал армии

М.А. Моисеев”