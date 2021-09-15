Соединенные Штаты Америки вопрос статуса Нагорного Карабаха не считают решенным.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказала посол США в Армении Линн Трейси, отметив, что этот вопрос нуждается во всеобъемлющем урегулировании.«Вопрос статуса Нагорного Карабаха мы не считаем решенным, и считаем, что для решения проблем между двумя странами есть необходимость всеобъемлющего урегулирования», – отметила посол США в Армении.

Посол США в Армении Линн Трейси коснулась и незаконных действий, совершаемых азербайджанской полицией на дороге Горис-Капан Сюникской области.

«То, что мы видим на дороге Горис-Капан, очень важно. Это то, о чем мы упоминали много раз с тех пор, как в ноябре было достигнуто соглашение о прекращении огня», – заявила Линн Трейси на встрече с журналистами.

12 сентября Служба национальной безопасности Республики Армения сообщила, что возле одного из подконтрольных Азербайджану населенных пунктов в районе поселка Воротан на межгосударственной дороге Горис-Капан Полиция Азербайджанской Республики проверяет водителей грузовых автомобилей с иранскими номерными знаками и их документы на грузы. В конце августа Вооруженные силы Азербайджана на три дня перекрыли дорогу Горис-Капан, что вызвало серьезные проблемы для местных жителей. Однако после открытия дороги возле азербайджанских контрольно-пропускных пунктов были установлены бетонные заграждения, якобы для обеспечения безопасности движения.