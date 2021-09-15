Секретарь Совета безопасности Армен Григорян на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов безопасности ОДКБ, проходившем в столице Таджикистана Душанбе коснулся как предстоящего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности и приоритетов Армении в этих рамках, так и ряда вопросов, представляющих важность в рамках ОДКБ.

Как передает «Арменпресс», Аппарат Совета безопасности сообщил, что Армен Григорян представил текущие реалии в Кавказском регионе, уделив особое внимание последним событиям в арцахском вопросе. Он отметил, что Азербайджан продолжает демонстрировать деструктивный подход, и по сей день отказывается возвращать армянских военнопленных и других захваченных лиц, игнорируя взятые обязательства.

Касаясь политики, проводимой Азербайджаном, секретарь Совета безопасности подчеркнул, что эта политика является явно провокационной, в частности, указав на вторжение 12 мая вооруженных сил Азербайджана на суверенной территории Армении, выразив надежду, что эти посягательства будут осуждены государствами-членами ОДКБ. Позиция стран-участниц ОДКБ окажет отрезвляющее влияние.

Армен Григорян отметил, что, несмотря на эти трудности, арцахский вопрос ждет своего политического решения, в этом контексте придал важность возобновлению мирного процесса в формате сопредседательства Минской группы, выразив надежду, что государства-члены ОДКБ поддержат усилия сопредседателей.

Касаясь приоритетов Армении в период предстоящего председательства в ОДКБ, Армен Григорян отметил, что Армения продолжит работу по выработке подходов к международной и региональной повесткам дня, которые будут учитывать интересы государств-членов, и будут с ними согласованы.Секретарь отметил важность модернизации механизмов кризисного управления ОДКБ и усиления их превентивного потенциала.