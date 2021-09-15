В истории армянского народа, увы, немало, я бы сказала, слишком много, трагических страниц, связанных с осуществляемыми турецкими властями кровавыми погромами, зверскими убийствами и массовым уничтожением армянского населения. С 1918 года этот преступный почерк взяли на вооружение и власти созданного турками Азербайджана.

15 сентября 1918г. «Кавказская исламская армия» Османской Турции под руководством Нури паши, захватив Баку, начала целенаправленно расправляться с проживавшим на тот момент в городе и близлежащих районах 100-тысячным армянским населением.

Турецкий писатель Эссад бей пишет в своих воспоминаниях: “… Снова пролилась кровь на улицах нефтяного города. Беспощадно убивались мужчины и женщины. «Победители» вскрывали тела своих жертв, раздавливали их черепа, ложились на трупы, вопили бред о своей победе, буквально плавали в крови. Они разрывали их тела, рубили их, перегрызали горла и пили кровь. Несколько сот армян не были сразу же убиты, а были перенесены на большую городскую площадь, где их сторожили солдаты. Любой магометанин − ребёнок, женщина, старик − мог прийти и убить их. Жертвы стояли закованные в цепи и выдавались по требованию мстителя. В качестве доказательства мести иные макали одежду в кровь врагов, чтобы показать её дома. На второй день паша разрешил своим офицерам также принять участие в грабеже. Каждый считал своим долгом совершить убийство на улице. Даже части тел армян стали символом этих дней».

Врач-очевидец зверств, устроенных турками и местными головорезами, коих потом окрестили азербайджанцами, в Баку в одном из своих писем пишет:

“В 9 час. утра в воскресенье, 15 сентября, турки с нагорной части ворвались к нам. Начиная с Шамахинки по Воронцовской и другим главным артериям города, Торговой, Телефонной— массовый грабеж всего до нитки, варварское уничтожение имущества, лабораторий, врачебных кабинетов, аптек, магазинов, квартир…

Уносилось все белье, одежда, мебель, деньги, разбивалось все громоздкое и устойчивое, насиловались женщины и дети, без различия национальности. Но убивали почти только армян. Случалось, что головы армян показывались в толпе громил, и это еще больше усиливало погром. Всего армян погибло до 30 тысяч человек!

Такие картины, как ребенок, сосущий в течение двух дней грудь убитой матери, или играющий в крови родителей— были обыкновенными явлениями.

В нашем лазарете при первом своем появлении турки отобрали у больных всю обувь и сапоги, изнасиловали 6 сиделок, чуть не убили смотрителя за то, что он не сразу отдал им кассу и т. д.

Привозя в лазарет на грузовиках изувеченных армян, они сбрасывали их на тротуары и плетьми загоняли их к нам. У нас в лазарете имеется старуха лет 70, которой рассекли мягкие седалищные части; дети 5—8 лет, у одного из них вывихнута рука, ободраны покровы, мышцы все обнажены, зияет грудь; у другого— то же с ногой, у третьего рана и пуля в голове,— масса мужчин с обрубленными руками, ногами, повреждениями в черепе, тяжелыми ранами и увечиями.

А город весь усеян трупами армян, которые разлагались несколько дней, пока их убрали. Михайловская больница переполнена изнасилованными девушками и женщинами. Все лазареты переполнены ранеными армянами…”

Ужасы осуществлённых против армян погромов 1918 года были документированы иностранными дипломатами, военными, журналистами, а также пережившими те события людьми.

Консулы ряда стран в Баку направили Нури паше решительный протест “против систематических зверств и грабежей, которые были совершены после взятия города Баку”.

Народный Комиссар иностранных дел РСФСР Георгий Чичерин направил 20 сентября 1918 г. МИД Турции ноту протеста, в которой, в частности, отмечалось:

“Теперь, когда город Баку уже взят и турецкие войска находятся в самом городе, когда беззащитное население и весь город в продолжение дней подвергаются всем ужасам разгрома и разграбления со стороны турецких войск вместе с примкнувшими к ним татарскими бандами, ссылка турецких представителей на то, [что] якобы в наступлении на Баку принимали участие лишь местные разбойники, является несогласным с фактами прикрытием насильственных действий Турции, под покровом которого произошли и происходят систематическое нарушение Брест-Литовского договора и прямой захват и грабеж территорий Российской Республики.

Оттоманское Правительство в течение истекшего полугодия непрерывно нарушало Брест-Литовский договор, несмотря на все протесты Советского Правительства. Теперь, наконец, в довершение всего, оно захватило и подвергло ужасающему разгрому один из важнейших городов Российской Республики. Оттоманское Правительство этим показало, что Брест-Литовский договор между Россией и Турцией уже не существует. Правительство Российской Федеративной Советской Республики принуждено признать, что действия Оттоманского Правительства фактически отменили устанавливавший мирные отношения между Россией и Турцией Брест-Литовский договор между этими двумя государствами”.

Между тем, в современном Азербайджане зверские кровавые расправы над беззащитным армянским населением с помпой отмечают как праздник “освобождения Баку от армян и большевиков”, устраивая шествия военнослужащих со знаменами Азербайджана и Турции.

Не углубляясь глубоко в историю того периода, отметим все же, что большевиков к тому времени в Баку не было, они были свергнуты в июле 1918г., а у власти находился Центральный комитет Каспийской военной флотилии, созданный в Баку 18 ноября 1917г., в котором преобладали эсеры и меньшевики плюс 1-2 члена “Дашнакцутюн”. Да и гособразования под названием “Азербайджан”, равно как и “азербайджанцев”, еще и в помине не было.

При этом в Азербайджане почему-то не задаются вопросом, как это получилось, что, изгнав из Баку большевиков, турки через полтора года, 28 апреля 1920г. большевикам же его и сдали?

Что до устроенного Алиевым “праздника”, то он провозглашен в соответствии с натурой апшеронского султана, героизирующего всех, кто убивает армян. Я могу только повторить: “Герои Азербайджана – преступники и террористы” (https://www.ra.am/archives/33723/).

Более того, напомню, что в январе 1990г. власти Азербайджанской ССР повторили вышеописанный чудовищный сценарий расправы над более чем 250-тысячным армянским населением Баку. Правда, к началу погромов, 13 января 1990г., в городе осталось около 35-40 тысяч, поскольку основное население бежало после прокатившихся по всей территории Аз.ССР армянских погромов, начавшихся в феврале 1988г. в Сумгаите. И в Баку азербайджанские банды расправлялись в основном с пожилыми, одинокими, больными и немощными людьми… Отмечу, что многие тысячи армян стали жертвами организованного властями Азербайджана в конце ХХ века геноцида. Более 500 тысяч стали беженцами…