Взамен ЦБ увеличивает ставку рефинансирования постепенно. Как итог, принятое 14 сентября на заседании Совета ЦБ решение о повышении размера ключевой ставки на 0,25 процентных пункта стало уже пятым за текущий год, достигнув отметки в 7,25%.

До этого Совет ЦБ принял аналогичное решение чуть больше месяца назад – 3 августа, увеличив в то время ставку рефинансирования с 6,5% до 7%. Тем самым регулятор попытался сбить инфляцию, растущую на фоне роста экономики и своеобразного поведения домохозяйств, ударившихся в безудержное потребление в посткороновирусный период.

Иначе говоря, ЦБ решил повысить стоимость денег через повышение ключевой ставки, поскольку мягкая денежно-кредитная политика (то есть наличие дешевых денег в экономике) явно не способствует снижению цен. Ведь ставка рефинансирования, устанавливаемая Центробанком, является одним из инструментов денежно-кредитной политики, указывающей ту процентную ставку, по которой коммерческие банки могут занять деньги у регулятора для достижения желаемого уровня ликвидности. Предполагается, что в перспективе это должно напрямую повлиять на процентные ставки по кредитам.

Причины для нового повышения ключевой ставки остались те же. Инфляция, по сути, складывается выше прогноза ЦБ. Так, в августе этого года официальная годовая инфляция в Армении, подсчитанная Нацстат комитетом, превысила рассчитываемую Центробанком годовую реальную инфляцию – 8,8% против 8% соответственно. Не легче было и в июле 2021 года, когда официальная инфляция опять-таки превысила реальную. Но тогда это было менее заметно – 8,2% против 8,1%.

Инфляционный рост, в принципе, является отражением того факта, что в прошлом году в условиях пандемии наши граждане больше экономили, нежели тратили. По оценкам ЦБ, потребление частного сектора в экономике выросло примерно на 6%, а частные сбережения на столько же сократились. Для сравнения в прошлом году в условиях неопределенности, вызванной коронавирусом, люди тратили крайне осторожно, а сбережения в среднем достигали 25% от их доходов.

Теперь потребление в Армении постепенно возвращается к докризисному уровню. Хотя, основным драйвером этого роста выступает не промышленность, создающая спрос на новые рабочие места, а торговля и услуги. При этом устойчивое увеличение внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей.

На этом фоне предприятиям легче переносить в цены свои возросшие издержки.

Денежные трансферты пошли в рост

Баланс рисков по-прежнему остается значимо смещенным в сторону проинфляционных.

Возможно, и далее будет фиксироваться увеличение инфляционных ожиданий у общества, связанных с наметившимся высоким ростом потребления, который способствует более позитивному, чем ожидалось, развитию кредитования. И заодно расходованию накопленных населением сбережений.

К тому же, в этом году уверенными темпами начал расти объем трансфертов физлиц в Армению. Согласно данным ЦБ, чистый приток трансфертов физлиц резко вырос в первом полугодии 2021 года на 98,6% годовых, достигнув отметки почти в 383 млн долларов. Для сравнения, аналогичный показатель прошлого года зафиксировал спад на 16,3%.

Что интересно, приток трансфертов физлиц в Армению из США за первые шесть месяцев этого года подскочил на 84,5%, составив порядка 260 млн долларов. Переводы же в обратном направлении – из Армении в США, наоборот, продемонстрировали спад, снизившись до 92,3 млн долларов. В итоге, судя по данным ЦБ, чистый приток трансфертов физлиц из США подскочил в 2,2 раза – до 167,8 млн долларов. Что касается российского направления, то объем притока трансфертов из России за первое полугодие 2021 года составил 375,04 млн долларов, а оттока в РФ – 188,3 млн долларов. Тем самым, чистый приток денежных переводов в Армению в этом направлении достиг 186,77 млн долларов.

Как полагают специалисты ЦБ, высокий рост чистого притока трансфертов из США в текущем году сохранится, параллельно с чем восстановится рост притока денежных переводов из России, тенденции чего уже просматриваются по итогам первого полугодия этого года. Но уже с 2022 года, по мнению аналитиков Центробанка, темпы роста притока переводов из США начнут замедляться – с высоких до умеренных.

В ЦБ считают, что риски сбалансированы

Целесообразность повышения ставки рефинансирования до 7,25% в ЦБ обосновывают также инфляционным воздействием из внешнего сектора. Во всем мире по-прежнему сохраняется серьезная неопределенность в плане сроков полного выхода из коронакризиса. И еще не совсем понятно, сколько продлится это воздействие извне, в частности, на товарно-сырьевые рынки, а главное, – насколько быстро восстановятся международная и местная экономики.

Впрочем, по поводу роста отечественной экономики аналитики ЦБ настроены весьма оптимистично. Прогноз экономического роста в стране повышен с 4,6% до 5,4% по итогам 2021 года, о чем заявил председатель Центробанка Мартин Галстян в ходе пресс-конференции, приуроченной к последнему повышению ключевой ставки.

Прогноз ЦБ связан с еще большим, чем ожидалось, ростом сельского хозяйства (по итогам первого полугодия – 6,8%), торговли (7,5%) и сферы услуг (4,5%). Этот показатель связан в основном с ростом частного потребления, пояснил глава ЦБ, поскольку промышленность выросла только на 2,1% (при оценке ЦБ в 4,5%).

Фактически, экономический рост в Армении обеспечивается высокими темпами традиционного экспорта (фруктов и овощей, коньяка и меди), а также благодаря переходу населения от жестких сбережений к обычным объемам потребления. Последнее к тому же подкрепляется ростом денежных переводов из-за рубежа. Что касается промышленного сектора, то, не считая горнодобывающей сферы, он по-прежнему растет медленнее, чем торговля и услуги.

При этом, как указал г-н Галстян, есть немаловажный фактор, к которому в самом ЦБ особо внимательны.

«Это спрос. В первой половине этого года частное потребление в Армении возросло на 5,9%, в том случае, когда частные инвестиции снизились на 6%. Иначе говоря, спрос прогрессивно растет при сдержанных производственных возможностях, что также содержит в себе инфляционные явления. Мы видим, что это проявляется и в определенном росте цен на внутренние услуги», – изложил суть дела председатель ЦБ.

С учетом всех этих факторов, реальный смысл последнего действия ЦБ с увеличением ключевой ставки, по сути, сводился к тому, чтобы показать, что даже в нынешней нестабильной ситуации антиинфляционные меры все же будут предприняты. При таком раскладе, как прогнозируют в ЦБ, годовая инфляция в краткосрочной перспективе сохранится на высоком уровне, а затем постепенно снизится, стабилизируясь в 2022 году вблизи целевого порога в 4%.

Однако Совет ЦБ считает, что риски отклонения инфляции от среднесрочного курса, прогнозируемого в условиях сохраняющейся неопределенности по части экономических перспектив, сбалансированы. В случае же их проявления регулятор обещает должным образом среагировать, обеспечив реализацию цели стабильности цен.