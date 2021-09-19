Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва проходят на избирательном участке 8031, расположенном на территории Генерального консульства Российской Федерации в Гюмри. Граждане России, временно находящиеся в Ширакской и Лорийской областях, выполняют свой гражданский долг на этом избирательном участке.

Как сообщил Арменпресс генеральный консул России Руслан Кандауров, 4 из 6 избирательных участков в Армении расположены на территории Ширакской области, один из которых находится в Генеральном консульстве России, три – на 102-й российской военной базе.

“Все идет нормально. Я доволен участием граждан. Такое отношение россиян к своему гражданскому долгу только радует. Уверен, что количество участников голосования в течение дня еще увеличится», – сказал генеральный консул РФ, сообщив, что избирательный участок будет работать до 20:00 часов, после чего комиссия приступит к подсчету голосов.

Голосование на выборах в Государственную Думу в этом году проводится 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.