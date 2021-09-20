Премьер-министр Никол Пашинян на Севанском полуострове принял участие в церемонии награждения победителей любительского турнира по шоссейному велоспорту “Кубок премьер-министра Республики Армения”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, турнир стартовал 19 сентября в городе Шоржа Гегаркуникской области и завершился на Севанском полуострове. Гонка проводилась в двух возрастных категориях в один этап, длина дистанции – 40 км. Первую возрастную категория составили женщины 18-35 лет, мужчины 18-40 лет, вторую – женщины старше 36 лет, мужчины старше 41 года.

В турнире приняло участие около 330 граждан Армении.

Победителям награды вручили премьер-министр Никол Пашинян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, министр здравоохранения Анаит Аванесян.

В своей речи премьер-министр Пашинян поприветствовал участников турнира и поблагодарил их за отклик на эту инициативу. “Хочу поздравить всех победителей, призеров и участников. Я согласен с тем, что происходящее очень важно, конечно, в первую очередь в плане спорта, пропаганды здорового образа жизни, а также в плане возможности испытать и показать свои способности.

Но я придаю большее значение сегодняшнему событию, инициативе, потому что в эти дни идет много дискуссий о том, уместны ли подобные мероприятия в той ситуации, после тех сложных событий, которые мы пережили за последний год, и насколько уместно проведение подобных мероприятий с точки зрения памяти жертв войны.

Хочу констатировать, что считаю это и подобные мероприятия важными также с этой точки зрения. Как превратить поражения в победы? Прежде всего – живя, развиваясь, обновляя оптимизм в плане будущего, шаг за шагом возвращая каждому из нас уверенность в собственных силах, видя друг друга, веря друг в друга.

Это наша дань уважения всем нашим мученикам, потому что мы говорим им, что сегодня мы живем благодаря им. Самым большим выражением нашего уважения к их памяти должна быть Республика Армения, которая живет, развивается и создает эпоху мирного развития. Эта инициатива и это событие содержат именно такой посыл. В этом контексте я очень благодарен участникам конкурса”, – отметил премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, призовой фонд и подобные нюансы важны, но не это самое главное. По словам премьер-министра, необходимо подвести итоги первого конкурса и посмотреть, какие изменения можно внести в правила.

“Этот турнир должен проводиться ежегодно. Конечно, в первый год мы организовали его в очень короткие сроки, и было принципиально, чтобы мы смогли провести его накануне 30-летия Независимости. Были разные мнения о дистанции, правилах, и думаю, что в следующем году, в том числе после совещания с участниками, мы можем обсудить вопрос увеличения дистанции.

Конечно, наша долгосрочная цель – организовать велосипедный турнир вокруг озера Севан. Если окажется, что невозможно провести его на любительском уровне, мы подумаем об организации профессионального турнира вокруг озера Севан. Конечно, не исключено, что мы организуем и то, и другое в разное время”, – сказал Никол Пашинян, напомнив, что “Кубок премьер-министра” будет включать 4 вида спорта – велоспорт, бег, настольный теннис и плавание.

По словам премьер-министра, была идея провести турнир по плаванию с массовым стартом на озере Севан, но здесь есть много вопросов безопасности и других проблем, после обсуждения которых будет принято решение, где и как он будет организован.

Премьер-министр заметил, что самому старшему участнику сегодняшнего турнира 72 года. Никол Пашинян отметил, что, хотя такая награда не планировалась, но обязательно нужно наградить самого старшего из участников.

“Да, по результатам первого турнира можно сказать, что идея претворяется в жизнь. Конечно, она будет постоянно улучшаться, и надеюсь, мы будем проводить этот турнир каждый год в хорошем настроении и с большим кругом участников”, – сказал премьер-министр.

Участники, занявшие первое место в турнире, получили по 1 млн драмов, второе место – по 600 тыс драмов, третье место – по 400 тыс драмов, четвертое место – по 150 тыс драмов, пятое место – по 100 тыс драмов, 6-10 места – по 75 тыс драмов, 11-20 места – по 50 тыс драмов.

Участники, занявшие 1-3 места в двух возрастных категориях, также были награждены грамотами, кубками и медалями министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.