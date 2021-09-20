Товарооборот между Арменией и Россией в первом полугодии 2021 года увеличился на 16%, составив $1,9 млрд.

Как передает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер РА Мгер Григорян в рамках Armenian Business Forum-2021.

Григорян напомнил, что в 2019 году впервые товарооборот между Арменией и Россией превысил $2 миллиарда.

«Несмотря на пандемию, введенныю ограниченияна передвижение наших граждан, перемещение товаров, в 2020 году нам удалось зафиксировать лишь небольшое снижение двусторонней торговли», – сказал вице-премьер.

А что касается текущего года, Григорян отметил, что рост уже очевиден.

«За первое полугодие товарооборот составил $1,9 млрд (рост на 16%), рост импорта составил 9%, экспорта – 36%».

Основную часть экспорта составили драгоценные и недрагоценные металлы, камни и изделия из них, продукция машиностроения, сельскохозяйственная продукция, легкая промышленность, химическая продукция и продукты питания. Григорян отметил, что есть очевидные перспективы увеличения объемов экспорта, прежде всего несырьевой продукции.

«Все это свидетельствует о том, что было бы целесообразно и рационально активизировать производственное сотрудничество, развитие производств и совместных корпораций, реализовывать совместные инновационные проекты, которые позволят нам быть конкурентоспособными с зарубежными партнерами», – сказал Мгер Григорян.