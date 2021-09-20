Пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворгян прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что премьер-министр Никол Пашинян через премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили предложил встретиться с ним.

Мане Геворгян отмечает, что премьер-министр изложил свои представления о начале беседы с Турцией во время последнего заседания Национального Собрания в режиме вопросов-ответов с членами правительства, заявив, что, по его мнению, контактам на высоком уровне должны предшествовать рабочие обсуждения, и это свое видение он представляет также международным партнерам.

Представляем вопросы Арменпресс по теме и ответы на них Мане Геворгян – официального представителя премьер-министра.

Вопрос: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Армении предложил ему встречу через премьер-министра Грузии.Что вы скажете по этому поводу?

Ответ: Во всех своих международных контактах премьер-министр Пашинян представляет своим коллегам представление об открытии эпохи мирного развития для Армении и всего региона, которое отражено и закреплено в программе правительства, и выражает готовность правительства Армении приложить усилия в этом направлении. Премьер-министр рассказал о своих представлениях относительно начала переговоров с Турцией во время последнего заседания Национального Собрания в режиме вопросов-ответов с членами правительства, заявив, что, по его мнению, контактам на высоком уровне должны предшествовать рабочие обсуждения, и это свое видение он представляет также международным партнерам.

На данный момент между официальными лицами Армении и Турции каких-либо контактов не было, хотя правительство Армении готово к таким контактам. В случае такой эффективной работы Армения будет готова и к встречам и на высоком, и на высшем уровне.

Вопрос: Президент Турции еще раз коснулся вопроса открытия коридора через территорию Армении, сказав, что это политический вопрос. Как бы Вы прокомментировали это?

Ответ:Премьер-министр Пашинян высказывался по этому поводу неоднократно. Армения придает большое значение четкому выполнению договоренностей, содержащихся в заявлениях от 9 ноября и 11 января.

Открытие коммуникаций исключительно важно для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе, преодоления существующей, к сожалению, в регионе атмосферы враждебности, и Армения полна решимости двигаться в этом направлении и добиваться результатов. В некоторых заявлениях тема восстановления коммуникаций трансформируется и приобретает логику сохранения региональной изоляции.

Разговор о коридорах именно таков, и он противоречит логике установления мира и стабильности в регионе, преодоления атмосферы вражды. Он направлен не только на изоляцию государств и народов региона, но и на то, чтобы придать этой изоляции признак необратимости.

Но есть также такие способы разблокирования региональных коммуникаций, которые подчеркивают взаимосвязь региона, и могут стать реальным способом пошагового преодоления враждебности. Правительство Армении поддерживает такой вариант, и именно этот вариант описан в пункте 9 трехстороннего заявления от 9 ноября и в трехстороннем заявлении от 11 января.

Вопрос: Насколько реалистичной и адекватной Вы считаете повестку по открытию эры мирного развития для региона в нынешних условиях?

Ответ: К сожалению, почти каждый день происходят события, цель которых – делегитимизировать мирную повестку дня, при этом не только углубляя атмосферу вражды, но и делая ее более систематизированной.

Эти и другие шаги предпринимаются, чтобы продемонстрировать невозможность мира в нашем регионе.Однако правительство Армении будет последовательно продвигать эту повестку дня, используя все возможности для открытия эпохи мира в нашем регионе и создания новых возможностей. Премьер-министр Пашинян неоднократно заявлял, что на этом пути нужны крепкие нервы и что быстрых и легких решений не существует.