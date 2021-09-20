Между Арменией и Россией существуют тесные экономические отношения, которые имеют объективную и серьезную основу

Как передает Арменпресс, об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в рамках форума «Армяно-российское экономическое сотрудничество. Перспективные проекты».

«Как известно, в Армении работают крупные российские компании: «Газпром Армения», «Роснефть Армения», «Южно-Кавказская железная дорога» и многие другие. Конечно, столь солидное представительство говорит о стратегических интересах обеих стран. Нельзя снижать и роль малого и среднего бизнеса, их вложения очень важны, и я считаю, что это направление, заслуживающее очень серьезного внимания. В целом, наше экономическое сотрудничество не просто дополняет, но и создает основу для наших отношений, нашего стратегического союза», – сказал Копыркин.

Посол России напомнил, в каких сферах обе страны создали возможности для успешного развития.

«Это сферы энергетики, транспорта, высоких технологий, финансов. Важно не останавливаться на достигнутом, наполнить существующее сотрудничество новым содержанием, а также расширить это сотрудничество в новых перспективных направлениях. Сама жизнь, логика развития, международные и региональные процессы требуют креативного, новаторского подхода», – подчеркнул Сергей Копыркин.

По мнению посла России, только это обеспечит конкурентоспособность двух стран, позволит сохранить и укрепить позиции российского бизнеса в Армении, а также позиции армянского бизнеса в России.