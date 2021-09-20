Наши соотечественники победно стартовали на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих в Москве. Важный шаг к завоеванию наград первенства сделали ереванец Армен Машакарян и россиянка Нуне Асатрян.

Машакарян в 1/8 финала весовой категории до 69 кг взял верх над азербайджанцем Сарханом Алиевым. Первые два раунда прошли на встречных курсах. Машакарян постепенно наращивал преимущество и в третьем раунде окончательно добил соперника. Особенно впечатляюще армянский боксер провел концовку встречи, в которой провел серию сильных и точных ударов. В итоге судьи присудили ему победу со счетом 4:1. Стоит отметить, что вопреки джентльменским традициям бокса соперник и его тренеры демонстративно отказались от послематчевого рукопожатия. Азербайджанцы не впервые проявляют такое дикое поведение в соревнованиях по разным видам спорта. Исходя из этого, армянским спортсменам, наверное, стоит аналогично дружно игнорировать представителей этой страны пока те не научатся вести себя по-человечески.

После поединка Машакарян заявил, что посвящает свою победу нашим парням-героям. «Я благодарен Богу. Спасибо всем тем людям, которые были рядом со мной и помогли мне», – дополнил он запись в «Фейсбуке».

В женских соревнованиях чемпионка Европы и России, серебряный призер мирового первенства Нуне Асатрян в первом поединке в весовой категории до 60 кг не оставила шансов представительнице Непала Пунам Равал (5:0). Следующей соперницей Асатрян станет чемпионка мира Беатрис Феррейра из Бразилии, победившая на первом этапе казахстанскую спортсменку Айжан Ходжабекову.

На 58-м чемпионате мира среди военнослужащих Армения представлена шестью боксерами. Под руководством тренеров Павла Карсляна и Артура Мелкумяна на турнир наряду с Машакаряном отправились также Сейран Егикян (весовая категория до 49 кг), Артур Казарян (60 кг), Нарек Оганесян (64 кг), Рафаел Оганесян (81 кг) и супертяжеловес Давид Чалоян. Возглавляет армянскую делегацию заместитель начальника управления по физической подготовке и спорту ВС РА, полковник Арман Давтян.

Этот турнир впервые проводится в России. Торжественная церемония открытия прошла в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Москве. От имени министра обороны России Сергея Шойгу участников приветствовал его заместитель Николай Панков. В мероприятии приняли участие также президент Международного совета по военному спорту (CISM), полковник Эрве Пиччирилло, президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев, официальный посол чемпионата, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр, двукратный победитель Мировых военных игр Александр Лебзяк.

В первенстве участвует 231 боксер из 36 стран. Ожидается, что в 10 мужских и 5 женских весовых категориях будет проведено 216 поединков.