Полузащитник московского «Динамо» и национальной сборной России Арсен Захарян занял 16 место в рейтинге, составленном специализированным сайтом «Transfermarkt». Он стал единственным российским футболистом, включенным в список талантов этого года. Воспитанники армянского футбола в рейтинг-листе не фигурируют.

По данным портала, за два последних месяца стоимость Захаряна выросла на 125%, достигнув 9 млн евро. Зарубежная пресса сообщает, что наш соотечественник уже привлек внимание ряда ведущих европейских клубов, в том числе «Барселоны», «Челси», «Лейпцига» и «Брюгге».

Арсен Захарян родился в 2003 году в Самаре, где и начал заниматься футболом. Отправной точкой стала спортшкола местного футбольного клуба «Крылья Советов». Кстати, его старший брат – Давид Захарян успел поиграть в Армении. Он выступал за столичные клубы «Эребуни» и «Арарат».

Сам Арсен уже четыре года защищает цвета московского «Динамо». В 2017-2020 годах выступал за молодежную команду клуба, а прошлый сезон начал в «Динамо-2». Уже 1 ноября 2020 года Захарян был переведен в основную команду «Динамо» и дебютировал в российской премьер-лиге. В том году он забил 3 гола и отдал пять результативных передач в 13 матчах за динамовский клуб. Текущий сезон также удачно складывается для него. В составе молодежной сборной России полузащитник выступил в чемпионате Европы этой возрастной категории, забив гол в первом же матче. Кстати, Захарян стал еще и самым молодым автором гола на этом первенстве.

Арсен был включен также в расширенный состав национальной сборной России для участия в «Евро», однако из-за болезни не попал в итоговую заявку команды. И все же, он дебютировал за главную команду России. Произошло это 1 сентября, в матче отборочного турнира чемпионата мира с Хорватией (0:0). Через шесть дней Захарян сыграл и против Мальты (2:0).

Он оправдывает ожидания и на клубном уровне. В матче первого тура чемпионата РПЛ Захарян поразил ворота «Ростова», а 19 сентября забил победный гол в поединке с «Сочи», став вторым после полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева игроком, записавшим в этом возрасте на свой счет 5 голов в премьер-лиге.

Что касается рейтинга самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет по версии «Transfermarkt», то его первую десятку составляют следующие игроки: Педри («Барселона», оценочная стоимость 80 млн евро), Ансу Фати («Барселона», 60), Эдуарду Камавинга («Реал», Мадрид, 55), Джуд Беллингем («Боруссия», Дортмунд, 55), Флориан Виртц («Байер», 45), Джамал Мусиала («Бавария», 38), Джованни Рейна («Боруссия», Дортмунд, 38), Райан Шекри («Лион», 27), Илайш Мориба («Лейпциг», 25) и Юссуфа Мукоко («Боруссия», Дортмунд, 18).